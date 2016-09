Der Weinmesser – Das Hotel der Genüsse

Die Unterkunft in Schenna mit einer herrlichen Aussicht

Urlaub im 4 Sterne Hotel Weinmesser bedeutet, neben einem großartigen Naturausblick, eine ganze Palette von Vorzügen zu genießen. Das Hotel bietet allen Gästen ein tolles Urlaubserlebnis und wird dabei jedem Bedürfnis gerecht. In Südtirol gelegen, befindet sich das Hotel an einem tollen Ausgangspunkt für unterhaltsame Erholungsreisen. Gäste haben zudem eine wunderbare Sicht auf die natürliche Umgebung der Region. Ein Urlaub im Hotel Weinmesser beinhaltet zudem viele zusätzliche Angebote, die für das optimale Entspannungserlebnis sorgen.

Ein Hotel in Schenna mit großartigen Genuss- und Wellnessangeboten

Das Hotel Weinmesser bietet seinen Besuchern ein großes Angebot an Wellness- und Genussmöglichkeiten. Vielseitige Wellnessbereiche mit Saunen und Bädern sorgen für die notwendige Erholung vom Alltagsstress. Zudem sorgt der hochqualitative Wein des Hotels für unvergessliche Genussmomente. Gerade die große Auswahl an vielschichtigen Weinen ergänzt den Urlaub und bereitet Gästen eine wahre Gaumenfreude. Wer einen Aufenthalt in einem tollen Ambiente mit vielen Wellness- und Genussangeboten sucht, ist im Hotel Weinmesser genau richtig.



Das Schenna Hotel liegt ideal

Freizeitangebote muss man in der Umgebung nicht lange suchen. Die Möglichkeiten, die Urlaubern in der Region rund um Südtirol geboten werden, sind beinahe grenzenlos. Die tolle Lage des Hotels, sorgt dafür, dass viele dieser Freizeitaktivitätsmöglichkeiten bequem und in kurzer Zeit erreicht werden können. So ist die Umgebung des Hotels von zahlreichen Wanderwegen jeden Schwierigkeitsgrades geprägt. Daneben bietet sich ein breites Sportangebot für Aktivurlauber an, wie beispielsweise Mountainbiken oder Klettern. Auch für die lieben Kleinen ist gesorgt; Angebote, wie das Kinderreiten werden den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.





