BRIO feiert mit dem brandneuen Fire Rescue-Thema TV Premiere

BRIO-Fans können sich ab Oktober auf eine spannende Erweiterung innerhalb der BRIO World freuen: Mit dem Rescue Thema können kleine und große Feuerwehrmänner und -frauen schnell mit robusten Rettungsfahrzeugen fahren, Brände löschen und zu Helden des Tages werden. Die attraktive Produktlinie verspricht dabei nicht nur durch sein klassisches Thema viel Erfolg: Zum allerersten Mal wird ein BRIO-Spielthema auch durch eine deutschlandweite TV-Kampagne beworben. Die ersten TV-Spots der Firmengeschichte sollen am 17.10.2016 ausgestrahlt werden.

(firmenpresse) - Nürnberg, 28.09.2016.Nach einem sehr heißen und trockenen Sommer hat die BRIO World nun im Falle einer Waldbrandgefahr erstmals auch ein Rettungsteam vor Ort, das stets zum Einsatz bereit ist. Ob BRIO Bahn Feuerwehr Set, Feuerwehr-Hubschauer oder eine große Feuerwehr-Station mit Einsatzfahrzeug - zahlreiche Neuheiten versprechen Jung und Alt, Jungen oder Mädchen, neue Spannung und Freude! Da BRIO sein Spielzeug auf Rollenspiele ausrichtet ist es klar, dass auch die neue Themenwelt vielseitig bespielbar ist. Die Feuerwache ist dazu perfekt geeignet und verfügt über kleine Details wie einen Hubschrauber-landeplatz, eine Rutsche, Feuerwehrautos und zahlreiches, spannendes Zubehör.



Im Kern der neuen Werbeoffensive werden verschiedene Situationen dargestellt, wie die neuen Produkte bespielt werden können: Feuerwehrleute kommen mit Blaulicht und Sirene auf dem Feuerwehrzug zu ihren Einsätzen, um die tosenden Flammen zu bekämpfen. Am Himmel kreist der Feuerwehr-Hubschrauber mit zugehörigem Pilot und Löschwassertank. Er landet auf dem Hubschrauber-landeplatz, kann in Notfällen aber auch auf Schienen, Brücken oder Küchentischen landen, um die Brände zu löschen.



Insgesamt fünf Wochen lang wird der 20-sekündige Spot auf Super RTL, Nickelodeon und dem Disney Channel ausgestrahlt. Der gemeinsam mit der Agentur Fluffythings aus Malmö produzierte Beitrag ist von KW 42 im Oktober bis KW 46 im November zu sehen, rechtzeitig zum Beginn des Weihnachts-geschäftes. Abgerundet wird die Markteinführung der neuen Produktlinie durch deutschlandweite In-Store-Dekorationen am POS, PR- und Social Media Aktionen.



BRIO ist stolz auf seine TV-Kampagne: „Wir freuen uns sehr, das neue Fire Rescue Thema zum Leben zu erwecken und sind sehr gespannt auf die Wirkung“, so Sophie Reinthaler, Marketing Manager bei BRIO. „Mit dem Spot möchten wir gezielt auf unsere große Spielvielfalt innerhalb der BRIO World aufmerksam machen. Über die Jahre konnten wir ein vielfältiges und realistisches Spielsystem entwickeln, mit dem die echte Welt nachgebaut werden kann – auch abseits unserer beliebten Holzeisenbahn.“









Über BRIO:

Seit über einem Jahrhundert besteht unsere treibende Kraft darin, Freude bei Kindern auf der ganzen Welt zu verbreiten. Wir wollen glückliche Kindheitserinnerungen schaffen, in denen sich die Fantasie frei entfalten kann. BRIO ist eine schwedische Spielzeugmarke, die innovative, hochwertige und designorientierte Spielzeuge entwickelt, um den Kindern eine sichere und fröhliche Spielerfahrung zu bieten. BRIO wurde 1884 gegründet ist in über 30 Ländern vertreten. Weitere Informationen erhalten Sie über www.brio.de



Megacult marketing for the masses GmbH

Nicole Wrobel, BRIO PR

Tel.: +49 (0)30 208 98 64 – 34

Mail: wrobel(at)megacult.de



