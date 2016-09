Nach Evakuierungübernimmt syrische Armee Kontrolle über SOS-Kinderdorf in Damaskus

(ots) - Nachdem das SOS-Kinderdorf in Damaskus

gestern nach intensiven Bombardements in der Umgebung evakuiert

werden musste, hat nun die syrische Armee das SOS-Gelände besetzt.

"SOS-Kinderdorf International ist sehr besorgt über die militärische

Besetzung des Kinderdorfs in Damaskus und die Mörser-Attacke auf das

Grundstück", erklärt Carsten Völz, COO SOS-Kinderdorf International.



"SOS-Kinderdorf hat die Kontrolle über unser Dorf in Damaskus

verloren und besitzt damit auch keine Handlungsfähigkeit mehr, was

Geschehnisse im oder rund um das evakuierte Kinderdorf betrifft", so

Völz weiter. Alle 156 Kinder und 46 Mitarbeiter des SOS-Kinderdorfes

konnten unverletzt an einen sicheren Ort gebracht werden, bevor zwei

Mörserraketen das Kinderdorf-Gelände trafen und das syrische Militär

die Kontrolle übernahm. Die Schäden an den Gebäuden seien laut ersten

Berichten gering.



Eine SOS-Mutter des Kinderdorfes in Damaskus berichtet: "Es war

eine riesengroße Erleichterung, als die Entscheidung fiel, das

Kinderdorf zu evakuieren. Als Mutter muss ich meine Kinder in

Sicherheit bringen. Wir beruhigten die Kinder und sagten ihnen, dass

wir in ein neues Zuhause ziehen. Als wir hörten, dass nur zwei

Stunden später zwei Mörsergranaten in unserem Dorf einschlugen,

wussten wir, dass es die richtige Entscheidung war. Wir hoffen auf

Frieden, damit unsere Kinder endlich zur Ruhe kommen, ohne Sorgen

aufwachsen können und sich nicht mehr vor den Bomben fürchten

müssen."



Es habe in letzter Zeit immer wieder Kämpfe in dem Gebiet rund um

das Kinderdorf in Damaskus gegeben, erklärt Carsten Völz, COO

SOS-Kinderdorf International. Dennoch setzt SOS die Nothilfe in

Syrien fort: "Wir arbeiten seit über 30 Jahren daran, für eine

fachgerechte Betreuung und auch den Schutz der Kinder in Syrien zu

sorgen und werden die Arbeit trotz der widrigen Umstände fortsetzen.



SOS-Kinderdorf fordert alle Konfliktparteien vehement dazu auf, die

Rechte der Kinder zu respektieren."







