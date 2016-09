Eine wunderbare Toskana Reise bietet viele Entdeckungen

(firmenpresse) -



Urlaub in der Toskana



Wer einen tollen Urlaub in der Toskana verbringen will ist mit dem Paradù Resort sehr gut beraten. Es liegt in Castagneto Carducci einem Dorf in der Provinz Livorno. Es ist umgeben von den naheliegenden alten Pinienhaien und der „Alta Maremma“ einer Küste mit langem Sandstrand. Auf Nachhaltigkeit wird im Paradù Resort großen Wert gelegt. Sie werden einen Urlaub mit natürlichem Luxus verbringen. Bei uns nächtigen Sie einmal anders.





Strandurlaub in der Toskana mit allem was das Herz begehrt



Ein Urlaub im Paradù Resort bietet einem eine abwechslungsreiche Angebotsvielfalt. Außerdem haben Sie die Möglichkeit einen Hauch von Luxus zu genießen. Privater Essens- und Getränkeservice direkt an Ihrem Privatstrand. Erweitern können Sie das Ganze mit der Option “Residence“. Hier genießen Sie Privatsphäre rund um Ihr Chalet. Natürlich stehen Ihnen unsere Restaurants, Bars und die Poolanlage zusätzlich zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist ein Besuch einer Weinprobe in den Weinkellereien. Von Mai bis September können Sie diese köstlichen Tropfen genießen.



Das Resort Toskana hat viel zu bieten



Wer viel Wert auf eine besondere Unterkunft legt ist im Paradù Resort genau richtig. Statt den klassischen Hotelzimmern gibt es bei uns haben die Auswahl zwischen so genannten Lodge Tents und Chalets. Das Lodge Tent ist eine Kombination aus Zelt und Appartement. Genießen Sie einen Komfort mit Nähe zur Natur. Besonders geeignet sind Sie für eine größere Anzahl an Gästen. Entscheiden Sie sich jedoch für ein Chalet, bieten wir Ihnen ein komfortables Appartement mit einer klassischen Ausstattung. Zusätzlich verfügen unsere Chalets immer über eine Terrasse. Verbringen Sie ihren Urlaub mit uns einmal auf eine andere Art und Weise.



Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.paraduresort.com/de/index.php



Paradù Resort

