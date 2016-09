Südwest Presse: Kommentar zur Rentendebatte

Einseitige Diskussion

(ots) - Wer heute sagen will, wie die Lage in 29 Jahren

aussieht, braucht hellseherische Fähigkeiten. Oder er macht es wie

das Bundessozialministerium beim Rentenniveau 2045: Es trifft

Annahmen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung und kommt zum

Ergebnis, das Rentenniveau werde von 47,8 Prozent auf 41,6 Prozent

sinken. Das klingt dramatisch. Das Pferd lässt sich aber auch von der

anderen Seite her aufzäumen: Wird das Rentenniveau auf dem heutigen

Stand eingefroren, muss der Beitragssatz von derzeit 18,7 Prozent auf

über 27 Prozent steigen. Ob das die Arbeitnehmer akzeptieren, ist die

große Frage, weil gleichzeitig sicher auch Kranken- und

Pflegeversicherung deutlich teurer werden. Das deutsche Rentensystem

hat viele Stellschrauben. Dazu gehört auch das Rentenalter. Zu

berücksichtigen ist dabei, dass die Lebenserwartung und damit die

Bezugsdauer der Rente weiter steigt. Und der Bundeszuschuss, der

Grenzen hat, wenn die Zukunftsaufgaben wie Investitionen nicht

vernachlässigt werden sollen. Das Rentenniveau wird immer mehr zu

einem Kampfbegriff, obwohl es ziemlich wenig aussagt. 41,6 Prozent

wovon? Vom Durchschnittsverdienst aller Arbeitnehmer. Auch dessen

Entwicklung lässt sich nur hochrechnen. Zudem ist die Entwicklung der

Kaufkraft entscheidend: Wie viel können sich die Senioren von ihrer

Rente kaufen? In der Aufgeregtheit der bevorstehenden Bundestagswahl

wird nur das Rentenniveau diskutiert. Das ist gefährlich. Die

Politiker haben die steigende Zahl an Rentnern als Wähler im Auge,

nicht dagegen diejenigen, die die Zeche zahlen müssen. Schnellschüsse

sichern die Renten sicher nicht.







