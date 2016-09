Schwäbische Zeitung: Personalpolitik gibt schlechtes Bild ab - Kommentar zu Personalpolitik

(ots) - Die "Lex Jäger" hat zwar die CDU ausgehandelt,

aber mit ihrer Personalpolitik liefert die gesamte grün-schwarze

Regierung ein schlechtes Bild ab.



Dafür gibt es mehrere Beispiele: Die Abberufung des beim Personal

geschätzten SPD-Regierungspräsidenten von Tübingen ist eines. Ein

weiteres ist der fachlich nicht gerechtfertigte Austausch des

SPD-Mannes an der Spitze von Baden-Württemberg International.



Bemerkenswert ist nicht die Parteibuchwirtschaft an sich, sondern

vor allem der Umgang damit. Ministerpräsident Kretschmann, der für

sich mit "Regieren ist eine Stilfrage" werben ließ, reagiert

dünnhäutig und mit Unverständnis auf Kritik an den

Parteibuch-Personalien. In seiner Zeit in der Opposition attackierte

Kretschmann ein solches Vorgehen der CDU scharf, heute handelt er

genauso.



Glaubwürdigkeit leidet unter solchen Volten. Und Unmut an Politik

besänftigen Grüne und CDU so sicher nicht.







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.09.2016 - 18:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1406002

Anzahl Zeichen: 1290

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 57 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung