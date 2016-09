Schwäbische Zeitung: Aufprall in der Wirklichkeit - Kommentar zur Rente

(ots) - Haltelinien hat Andrea Nahles bereits

versprochen - rote Linien für das Rentenniveau. Wenn sich nichts

ändert, sinkt es von der derzeit fast 48 des letzten Nettolohns auf

41,6 Prozent im Jahr 2045. Das ist definitiv zu wenig.



Doch Haltelinien sind auch für die Beiträge nötig. Wenn man das

Niveau halten wollte, müssten 2045 die Beschäftigten und ihre

Arbeitgeber statt derzeit 18,7 Prozent Beitragssatz dann 26,5 Prozent

zahlen. Das ist definitiv zu viel.



Man wird sich also in der Mitte treffen. Das Rentenniveau darf

schon nach jetzigen Plänen bis 2030 nicht unter 43 Prozent fallen,

der Beitragssatz nicht über 22 Prozent steigen. Ungefähr in dieser

Größenordnung wird ein Kompromiss liegen. Gleichzeitig müssen die

anderen Säulen der Altersvorsorge, die private und die betriebliche,

noch einmal kräftig gestärkt werden. Gerade die unteren Einkommen

vernachlässigen derzeit aus Geldmangel und/oder Nachlässigkeit ihre

private Altersvorsorge. Hier muss Andrea Nahles Konzept zur

betrieblichen Altersvorsorge ansetzen. Sonst finden sich in 30 Jahren

viele Rentner in der Grundsicherung wieder.







