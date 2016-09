Allg. Zeitung Mainz: Aggressor / Kommentar zum MH17-Abschuss / Von Mario Thurnes

(ots) - Das internationale Ermittlerteam ist vorsichtig und

legt sich (noch) nicht fest in der Frage, wer das Passagierflugzeug

MH17 abgeschossen hat. Juristisch ist das richtig. Politisch indes

zeichnet sich schon lange ab, wer den Abschuss zu verantworten hat.

Die Ergebnisse des Ermittlerteams verhärten diesen Verdacht noch

einmal: Demnach wurden die Raketen von einer russischen Rampe aus

abgeschossen, die auf einem Gebiet stand, das von prorussischen

Truppen kontrolliert wurde. Vor dem Abschuss wurde die Rampe aus

Russland angeliefert und danach dorthin zurückgebracht. Ausgehend von

diesen Indizien ist der Weg zur politischen Verantwortung der

russischen Regierung nicht mehr weit. Wobei gar nicht entscheidend

ist, wer aus der Regierung was genau gewusst hat - und wann er dieses

Wissen erhalten hat. Denn für einen solch ungeheuerlichen Vorfall

muss ein Politiker auch dann Verantwortung übernehmen, wenn er nicht

direkt involviert ist. Aber ist es nicht naiv, zu erwarten, dass der

russische Präsident Wladimir Putin für den Abschuss irgendwann in

irgendeiner Form Verantwortung übernehmen wird? Ja, schon. Trotzdem

ist es richtig, diesen naiven Standpunkt einzunehmen - zumindest

zwischenzeitlich. Denn es braucht diese Perspektive, um deutlich zu

machen, wes Geistes Kind Putin ist. Er ist eben kein normales

Regierungsoberhaupt und kein normaler Staatschef, wie sie in

westeuropäischen und nordamerikanischen Demokratien üblich sind - und

wie es seine Anhänger in Deutschland gerne sehen. Putin ist ein

Aggressor, der Wahrheit und Verantwortung willkürlich interpretiert,

immer so, wie es seinen Machtinteressen entspricht.







