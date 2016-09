Ostthüringer Zeitung: Wolfgang Schütze kommentiert zur West-Ost-Markenstudie

(ots) - Die DDR ist längst Geschichte - ob nun eine Randnotiz

oder ein dicker Wälzer, darüber kann man trefflich streiten. Während

der vermeintliche Arbeiter- und Bauern-Staat längst sein

Haltbarkeitsdatum überschritten hat, gibt es Marken aus jener Zeit

immer noch oder wieder. Das rührt irgendwie ans Herz und ist - wie

alles in Maßen, versteht sich - oft auch gut für den Magen. Die

Zahl der Marken, die in der Mangelwirtschaft beliebt waren und es

heute in der Überflussgesellschaft immer noch sind, ist überschaubar.

Viele Jäger sind des Hasen Tod, will sagen: der Wettbewerb um

Sympathie und Umsätze wird rau bleiben. Immer wieder hört man von

Herstellern, welchen Aufwand sie treiben müssen, um zum Beispiel in

großen Handelsketten gelistet zu werden. Versuche, lästige Konkurrenz

aus dem Osten, mit Protektionismus aus den Regalen zu fegen, kann man

nicht völlig ausschließen, aber in der Regel wollen Unternehmer ganz

nüchtern, ganz unpolitisch einfach nur Geld verdienen. Und wenn das

mit Produkten, mit Marken klappt, die ihre Herkunft zwischen Rostock

und Suhl haben, dann eben auch damit. So schlicht, so unkompliziert

kann Wirtschaft sein. Die Zeit, da nach der deutschen Einheit

Ost-Produkte aus Prinzip gekauft wurden, weil man zum Beispiel die

Arbeitsplätze mit sichern wollte, ist allerdings längst vorbei.

Läden, die nur Ost-Produkte anboten, rechneten sich nicht. Denn

auch hierzulande schauen die Käufer zuerst auf Qualität. Wenn die

womöglich noch in der eigenen Region in einer vernünftigen Relation

zum Preis zu bekommen ist, dann wirkt sich das als Verkaufsargument

durchaus an der Kasse aus. Und nicht nur im Osten. Rotkäppchen-Sekt,

Bier aus Bad Köstritz, Senf aus Bautzen, - um nur einige Beispiele zu

nennen - sind inzwischen auch im Westen bekannt und begehrt.

Dahinter steckt harte Arbeit. Herkunft und Tradition kann für



Kunden ein Bonus sein, aber der zieht nur so lange, wie er immer

wieder aufs Neue bestätigt wird.







