Logodesign: Ein gutes Logo - und das Kopfkino beginnt

Ein gutes Logo ist durch nichts zu ersetzen. Damit kommunizieren Sie klar und eindeutig die Werte und Produkte Ihres Unternehmens.

Logodesign in Ludwigsburg - greendog Markenkommunikation

Ein gutes Logo (http://www.green-dog.de/) ist eine Botschaft, die über Grenzen hinweg und weltweit funktioniert. Es transportiert die Markenbotschaft ohne Worte. Im Kopf des Betrachters fügen sich wie von selbst bestimmte Bilder und Botschaften aneinander, die er im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit der Marke aufgenommen hat. Wenn diese mit der Marke übereinstimmen, bleibt das Logo in Erinnerung. Ja, es kann sogar die Wahrnehmung beeinflussen, sodass Kinder beispielsweise denken, Kühe seien lila.



Ein gutes Logo ist die Basis für eine erfolgreiche Unternehmenskommunikation. Der erste Eindruck, den es beim Betrachter hinterlässt, ist entscheidend. Er bestimmt, ob der Betrachter Ihr Logo und damit Ihr Unternehmen sympathisch findet oder nicht. Daher sollten Sie die Gestaltung Ihres Logos nicht dem Zufall überlassen, sondern einem Experten wie greendog, Ihrer Agentur für Markenkommunikation in Ludwigsburg.



Ein gutes Logo kann viel

Ein gutes Logo ist ein Allrounder. Es erfüllt mehrere Zwecke gleichzeitig. Das bedeutet, es muss so beschaffen sein, dass es in allen und für alle Medien funktioniert. Auf dem Kuli oder der Firmenkleidung muss es genauso gut aussehen und erkennbar sein wie auf Visitenkarten, Flyern oder Broschüren. Und es muss als Fahrzeugwerbung ebenso einsetzbar sein wie als Icon.



Das bedeutet, das Logo muss klar, einfach und leicht einprägsam sein und dabei gleichzeitig prägnant, ausdrucksstark und reduziert. "Ein Zeichen ist gut, wenn man es mit dem großen Zeh in den Sand kratzen kann!", brachte es der 2011 verstorbene große Grafikdesigner Kurt Weidemann auf den Punkt.



Ein gutes Logo ist leicht wiederzuerkennen, es ist eine vereinfachte Darstellung der Marke. Es funktioniert wie ein Gedächtnisanker, wir alle kennen prominente Beispiele. Den Stern mit den drei Strahlen und dem Kreis drumherum, die lila Kuh, den Goldbären. Wir sehen das Logo und wissen, welche Marken damit verbunden sind: Mercedes, Milka, Haribo.





Wir kennen die Wirkung von Form und Farbe

Ein gutes Logo muss die Markenbotschaft und die Philosophie des Unternehmens transportieren und kommunizieren. Kunden und Zielgruppen müssen die Dienstleistungen oder Produkte des Unternehmens klar erkennen können. Neben der Form spielt daher die Farbe eine wichtige Rolle. Beispielsweise passen zu einem Heilpraktiker keine knalligen Farben, sondern eher Naturtöne; und ein Bestatter wird sicher einem Logo mit gedeckten, seriösen Farben den Vorzug geben. Die richtige Nutzung von Formen und Farben ist der Schlüssel zum Erfolg eines guten Logos und damit die Basis eines professionellen Corporate Design.



Wir passen Ihr altes Logo behutsam an

Ein gutes Logo sollten sich auch kleine und mittelständische Unternehmen leisten. Denn auch für sie ist es wichtig, einen professionellen Eindruck bei ihren Kunden und Zielgruppen zu hinterlassen. Ein einzigartiges, klares und prägnantes Logo und ein einheitlicher Unternehmensauftritt ist dafür die beste Voraussetzung. Wir von greendog unterstützen Sie dabei. Wir gestalten Ihr Logo zeitgemäß und individuell. Haben Sie bereits ein älteres Logo, passen wir dieses behutsam an und frischen es auf; der Wiedererkennungswert bleibt dabei auf jeden Fall erhalten.



Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.



greendog, Ihre Agentur für Markenkommunikation (http://www.green-dog.de/) im Raum Ludwigsburg und Stuttgart.





greendog ist als Werbeagentur zuverlässiger Partner für die Kommunikation rund um Ihr Unternehmen und Ihre Produkte. Unser Ziel ist Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild.

Kommentare zur Pressemitteilung