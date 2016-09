Party zu Ende - Wann ist es Zeit zu gehen?

Nicola Schmidt

(firmenpresse) - Ob Party oder Grillfest - Ob beruflich oder privat: Auf jeder Feier gibt es Gäste, die nicht wissen, wann die Party zu Ende ist. Jedoch ist der Wink mit dem Zaunpfahl wie ein lautes Gähnen oder die Fenster aufreißen sehr unhöflich. In dieser Situation ist es besser rücksichtsvoll zu reagieren, denn als Gastgeber kümmern wir uns ja doch die ganze Zeit um das Wohl der Gäste. Ein deutliches Signal für die Gäste sich zu verabschieden ist, wenn der Gastgeber nicht mehr so gesprächig ist. Auch dezente Hinweise wie zum Beispiel können hilfreich sein: "Das war ein interessanter Abend mit euch." Am besten formulieren Sie eine solche Botschaft in der Vergangenheit.

Eine andere Möglichkeit ist es eine Frage zu stellen: "Wie kommt ihr nach Hause? Braucht ihr ein Taxi?"

Es gibt Zeitgenossen, die sind immun gegen solche Botschaften. Dann dürfen wir etwas direkter kommunizieren. "Die Party neigt sich dem Ende zu. Soll ich euch schon mal ein Taxi rufen?" Oder als Alternative bietet sich an: "Es war ein schöner Abend mit euch, doch ich bin müde und möchte schlafen. Vielen Dank für euren Besuch."



Nun finden feierliche Veranstaltungen nicht immer abends statt, sondern auch am helllichten Tag. Doch wann ist es dann Zeit zu gehen?

Wenn ein Brunch beispielsweise zwischen 10 Uhr und 14 Uhr stattfindet, sollten die Gäste spätestens um 14 Uhr das Haus wieder verlassen.

Eine Einladung nachmittags zu Kaffee und Kuchen ist vor dem Abendessen beendet.

Wird zum Essen eingeladen, ist es höflich eine Viertelstunde nach dem Kaffee aufzubrechen.



Sie möchten mehr wissen und Ihre Kenntnisse auffrischen? Offene Knigge-Seminare finden im Herbst statt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.image-impulse.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Nicola Schmidt ist Wirkungsverstärkerin und Stilexpertin. Als Imagetrainerin unterstützt Fach- und Führungskräfte, die durch eine authentische, eindrucksvolle und wirkungsvolle Präsenz den Grundstein für ihren Erfolg legen möchten. Erfahren Sie, welche Kraft und Chancen in Ausdruck, Umgangsformen und Outfit stecken. Sie begeistert mit viel Praxisnähe und setzt Impulse. Somit gewinnen ihre Kunden noch mehr Ausstrahlung mit klarer Wirkungspräsenz.





Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Referentin und Rednerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Telefax: +49 221.58 98 06 22

Mobil: 0163.33 20 955

contact(at)image-impulse.com

www.image-impulse.com

Dies ist eine Pressemitteilung von

Nicola Schmidt Image-Impulse

PresseKontakt / Agentur:

Nicola Schmidt Image-Impulse

Nicola Schmidt

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

contact(at)image-impulse.com

0221-58980621

http://www.image-impulse.com



Datum: 28.09.2016 - 20:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1406016

Anzahl Zeichen: 1717

Kontakt-Informationen:

Firma: Nicola Schmidt Image-Impulse

Ansprechpartner: Nicola Schmidt

Stadt: Köln

Telefon: 0221-58980621





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung