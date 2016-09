Die besondere Wanderwoche im Cilento vom 01. – 08.10.2016

Vier geführte Wanderungen im Cilento am Meer und der Amalfiküste in einer Woche

(firmenpresse) - Auch in diesem spätsommerlichen Herbst möchten wir unsere Gäste zu vier geführten Touren quer durchs Cilento und an der benachbarten Amalfiküste einladen. „Einladen“ ist dabei wörtlich gemeint: die Führungen sind kostenlos, lediglich Auslagen für Fahrt, Eintritte und Essen & Trinken trägt jeder Teilnehmer für sich.

Die Region Kampanien ist ein Wanderparadies und wir selbst sind in unserer freien Zeit gerne auf den Spuren der „alten Wege“ unterwegs. Und wir möchten unsere Begeisterung für dieses schöne Stück Italien gerne weitergeben. So führen unsere Wanderungen zum Teil über Wege, die in keinem der - wirklich guten – Wanderführer zur Region zu finden sind: unkonventionell, manchmal ein kleines bisschen abenteuerlich und wunderschön.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.azzurro-reisen.de/Wandern_Wanderwochen.html



Dies ist eine Pressemitteilung von

azzurro-reisen

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

azzurro-reisen

Petra Bertelsmeier

Bergstraße 139

44791 Bochum

Tel. 0234 / 686354

eMail: info(at)azzurro-reisen.de

Datum: 28.09.2016 - 20:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1406019

Anzahl Zeichen: 829

Kontakt-Informationen:

Firma: azzurro-reisen

Ansprechpartner: Petra / Marko Bertelsmeier

Stadt: Bochum

Telefon: 0234686354



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung