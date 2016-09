Stuttgarter Nachrichten: zur Deutschen Bank

(ots) - Häme ist fehl am Platz, denn die Idee, dass eine

international orientierte Wirtschaft wie die deutsche im eigenen Land

eine Bank von Weltrang braucht, ist ebenso richtig wie überholt.

Heute ist Europas größte Volkswirtschaft in der Weltliga der Banken

nicht mehr vertreten - die fünf größten Investmentbanken der Welt

sitzen allesamt in den USA. Nicht einmal bei der Übernahme des

amerikanischen Saatgut-Konzerns Monsanto wird die Deutsche Bank noch

gebraucht. Von zentraler Bedeutung für Deutschland ist sie derzeit

weniger wegen ihres Leistungsangebots, sondern vor allem wegen der

Risiken, die sie mit sich bringt. Der Risikopuffer ist zu einer

Tischdecke abgemagert, die kaum in der Lage ist, größere Rückschläge

aufzunehmen. Doch was geschieht, falls es tatsächlich so weit kommen

sollte, dass die Bank an ihre Grenzen kommt?







