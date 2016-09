Westfalenpost: Rente

(ots) - Die gute Nachricht ist: Die Regierung blickt bei der

Rente endlich über das Jahr 2030 hinaus. Bis dahin sind es zwar noch

14 Jahre, das ist aber für die Rente, die auf einem

Generationenvertrag beruht, eher wenig Zeit. Wer heute 40 Jahre alt

ist, geht - nach aktuellem Gesetzesstand - 2043 in den Ruhestand. Der

Blick ins Jahr 2045 ist mithin angebracht. Zumal sich angebliche wie

tatsächliche Experten seit einiger Zeit schon etwa mit Prognosen zur

Rente hervortun. Was dem Vertrauen in die gesetzliche Alterssicherung

nicht immer zuträglich ist. Sozialministerin Nahles will im November

ein Rentenkonzept vorlegen. Das wäre die schlechte Nachricht. Im

November sind es noch zehn Monate bis zur Bundestagswahl.

Gesetzeskraft werden die Pläne also nicht mehr erlangen; stattdessen

dürften sie voll unter die Wahlkampfräder geraten - mit Absicht.

Natürlich ist es nicht unredlich, ein Rentenkonzept zur Wahl zu

stellen. Solange es nicht nur dem schnellen Stimmenfang dient. Sicher

ist: umgesetzt wird es nicht. Darüber machen sich die Parteien

vielleicht und hoffentlich nach der Wahl Gedanken. Wenn ihnen 2045

dann nicht doch wieder zu weit weg wäre. Die jetzt vorgelegten Zahlen

dürften abschrecken. Aber die Probleme müssen angegangen werden.







