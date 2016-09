Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar

Freispruch für Jugendobmann nach Torunfall

Ein realistisches Urteil

Dirk-Ulrich Brüggemann

(ots) - Ein Vorstandsmitglied eines Sportvereins aus

Augustdorf hat dank seiner Beharrlichkeit letztlich dafür gesorgt,

dass für die ehrenamtlichen Sportfunktionäre die Welt wieder in

Ordnung gekommen ist. Nur weil der Jugendobmann Volker Dierk es nicht

hinnehmen wollte, dass er die Schuld an einem tragischen Unfall bei

einem D-Jugend-Fußballturnier tragen sollte, bei dem ein damals

elfjähriger Spieler durch ein umkippendes Tor einen Schädelbasisbruch

erlitt, unter dessen Folgen der Junge heute noch leidet. Der

Jugendobmann sollte die Verantwortung dafür übernehmen, dass die

Spieler sich in einer kleinen Nebenhalle aufwärmen sollten, bevor in

der Haupthalle ihr Turnierspiel angepfiffen wurde. Die Kinder waren

ohne Betreuer in der Halle und hatten einen Ball dabei. Nach einem

Lattentreffer war ein Handballtor umgekippt. Wie die für das Turnier

eigentlich nicht genutzten Handballtore an die Stirnseiten der

Gymnastikhalle gekommen sind, weiß heute niemand mehr. Vor dem

Amtsgericht und in der Berufung vor dem Landgericht wurde dem

Jugendobmann vorgeworfen, er habe seine Aufsichtspflicht als

Vorstandsmitglied verletzt. Er sei als Organisator des Turniers ein

Sicherheitsgarant gewesen, der die Gefahren hätte vorhersehen müssen.

Dass der 45-Jährige aber während des Fußballturniers selbst eine

D-Jugendmannschaft zu betreuen hatte und diese zum Unfallzeitpunkt in

der Kabine gerade getröstet habe, weil sie ein Spiel haushoch

verloren hatte, blieb letztlich unbeachtet. Dagegen wehrte sich

Volker Dierk. Und das zurecht! Ihm ist es nun zu verdanken, dass mit

diesem Freispruch endlich deutsche Gerichte geklärt haben, wie die

Verantwortung eines Ehrenamtlichen aussieht. Laien können nicht für

Dinge verantwortlich gemacht werden, die zuvor nicht einmal von

Ingenieuren der Berufsgenossenschaft und des Technischen

Überwachungsvereins bemängelt wurden. Wie soll ein ehrenamtlicher



Sportfunktionär ein Tor befestigen, wenn im Hallenboden keine

Verankerungen dafür vorhanden sind? Wie soll dieser Mann Tore

sichern, wenn - wie damals Realität - nicht einmal Ketten zum

Zusammenschließen der Tore vorhanden waren? Wäre dieser Freispruch

nicht erfolgt, hätte es düster um die ehrenamtlichen Posten in den

Sportvereinen ausgesehen. Wer hätte noch Verantwortung übernommen,

wenn er mit seiner Wahl in einen Vorstandsposten automatisch mit

einem Bein im Gefängnis gestanden hätte?







nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Stadt: Bielefeld





