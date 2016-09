Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum EU-Türkei-Deal

(ots) - Es fällt schwer, die Situation auf den

Fluchtrouten über das Mittelmeer als Erfolg zu bezeichnen. Dabei hat

die EU ja recht: Die Zuwanderungswelle über die Türkei ist abgeebbt.



Das stimmt zwar, soll aber zugleich als Argument dafür dienen, nun

auch das »Loch« in der europäischen Außengrenze Richtung Italien

endlich zu stopfen. Denn dort ist die Lage kaum weniger fatal als

noch vor einigen Monaten in der Ägäis. Aber das Verdrängen der

Schlepper von der einen auf die anderen Routen ist noch keine Lösung.

Ebenso wenig wie die Tatsache, dass rund 14000 Flüchtlinge in den

Auffangzentren auf den griechischen Inseln ausharren müssen. Den

Blick allein auf die Ankommenden und jene zu richten, die in die

Türkei zurückgeschickt werden, ist zu wenig.



Die Konstruktion aus Rückführung, legaler Einreise und Verteilung

funktioniert keineswegs. Oder wenn, dann höchstens in so geringem

Ausmaß, dass sich das Wort »Erfolg« eigentlich verbietet. Wer die

Situation vor Ort in seine Bilanz einbezieht, muss enttäuscht und

wütend über das Versagen aller Beteiligten sein.







