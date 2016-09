Bucherscheinung "Traumzeitstunden"

Neuerscheinung des Lyrikbandes "Traumzeitstunden" von Diana Stein

Der Lyrikband "Traumzeitstunden" von Diana Stein ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Die Berliner Autorin führt in 15 lyrischen Reisen quer durch das tägliche Miteinander. In einem Geflecht aus Worten und Bildern lädt sie während der stillen Pausen des lauten Großstadtlebens zu gemeinsamen Traumzeitstunden ein.



Zur Autorin:

Die in Berlin lebende Autorin Diana Stein spricht in ihrem zweiten Buch aus dem Haus net-Verlag große Träumer – und die, die es noch werden wollen – an. In einem Geflecht aus Worten und Bildern führt sie in 15 Reisen durch die Jahreszeiten und das tägliche Miteinander.





Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

net-Verlag

