Bucherscheinung "Oh hex einmal!"

Zum Inhalt:

Die aufgeregte kleinkleine Hexe machte sich auf den Weg zu ihrer neuen Hexenmeisterin. Es war nämlich ihr erster Tag als Hexenschülerin.

"Das fängt ja schon verhext noch eins hexenschief an!"

Der Hexenbesenbus wollte, wie so oft, einfach nicht kommen. Ohexmine, was sollte die Oberhexe nur von der kleinkleinen Hexe denken, wenn sie gleich zu Beginn ihrer Hexenlehre viel zu spät kam?



Zur Autorin:

Sandra Rapp wurde am 06. 12. 1974 in Waldshut geboren und wuchs im wunderschönen Klettgau auf. Schon früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für das geschriebene Wort. Vor allem Märchen und sagenumwobene Geschichten zogen sie in ihren Bann. Für ihre kleine Schwester wurde sie bereits in ihrer Kindheit zur Geschichtenerzählerin.

Die Kinder- und Jugendarbeit entwickelte sich zu einem wichtigen Bestandteil im Leben der Autorin. Deshalb fühlt sie sich besonders mit der Literatur dieser Altersklasse verbunden.

2015 erschien dann ihr erstes Kinderbuch »Die Morgensternblume«, welches sie zusammen mit ihrem Künstlerkollegen Aderson Marques verwirklichte.

Neben der Kinder- und Jugendliteratur schreibt die Autorin auch für Erwachsene. So veröffentlichte sie neben einem Roman einige ihrer Gedichte und Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien.

Weitere Informationen über die Autorin und ihre Arbeit finden Sie unter

www.sandra-rapp.de





Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

