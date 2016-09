Bucherscheinung "Briefe an meinen Bruder - Schock nach Diagnose Krebs"

Neuerscheinung des Buches "Briefe an meinen Bruder - Schock nach Diagnose Krebs" von Roswitha Gruler

(firmenpresse) - Das Buch "Briefe an meinen Bruder - Schock nach Diagnose Krebs" von Roswitha Gruler ist im net-Verlag erschienen.



Zum Inhalt:

Eine sehr berührende Geschichte von einer Schwester, deren Bruder schwer an Krebs erkrankt ist.

Da der Bruder sich völlig abschottet und niemand an sich heranlässt, versucht die Schwester, mit außergewöhnlichen Mitteln zu ihm durchzudringen. Sie vertraut die dramatischen Geschehnisse ihrem Tagebuch an und packt ihre Botschaften in Gedichte, die sie ihrem Bruder zum Lesen gibt. Dadurch schafft sie es, die Ereignisse aufzuarbeiten und reißt auf einfühlsame Weise ein paar Mauern ein.



Tiefgründig, emotional und doch erfrischend beschreibt Roswitha Gruler in ihrem neuen Werk die Auswirkungen der Diagnose Krebs aus der Sicht eines Familienmitglieds.



Zur Autorin:

Roswitha Gruler, geboren 1966, wohnhaft im südbadischen Klettgau, erlernte den Beruf zur Fremdsprachenkorrespondentin und absolvierte später ein Abendstudium zur Betriebswirtin (GA). Ihre Autorenlaufbahn begann im Jahre 2012, als sie ein Fernstudium zum professionellen Schreiben abschloss.

Seither schreibt sie in ihrer Freizeit Romane, Kinderbücher, Kurzgeschichten, Gedichte und Theaterstücke.

Viele ihrer Werke haben erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen und wurden in Anthologien veröffentlicht. Mehr Bücher von Frau Gruler finden Sie auf den folgenden Seiten.

Weitere Details zur Autorin und zu ihren Veröffentlichungen siehe auch unter

www.roswitha-gruler.de





Der net-Verlag (www.net-verlag.de) veranstaltet laufend unterschiedliche Wettbewerbe bezüglich Kurzgeschichten und Kurzromanen und gibt neuen und gestandenen Autoren eine Chance bei der Veröffentlichung ihrer eigenen Werke. Seit der Gründung in 2009 hat der Verlag bereits über 170 Bücher herausgebracht.

Kommentare zur Pressemitteilung