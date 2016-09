PowerFolder geht strategische Allianz mit der WORTMANN AG ein

Die dal33t GmbH, Entwickler der bewährten Sync&Share-Lösung PowerFolder und die WORTMANN AG haben eine strategische Allianz vereinbart. Die WORTMANN AG wird PowerFolder als File Sync& Share-Lösung in ihre Terra CLOUD aufnehmen und dort sowohl selber nutzen als auch als Full Service Provider unter dem eigenem Branding

„Terra Drive“ vertreiben.



(firmenpresse) - Meerbusch/Hüllhorst - Die dal33t GmbH und die WORTMANN AG haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die WORTMANN AG wird nach einer intensiven Evaluierungs- und einer ausgiebigen Erprobungsphase PowerFolder - die seit fast zehn Jahren europaweit bewährte Sync&Share-Lösung der dal33t GmbH - in ihre TERRA CLOUD integrieren. Die schon im Vorfeld professionelle Kommunikation und Zusammenarbeit der beiden Partner waren ebenfalls wichtige Punkte für eine Entscheidung seitens der WORTMANN AG „pro PowerFolder“.



Dabei wird die WORTMANN AG PowerFolder einerseits selber nutzen, es zudem aber auch - unter dem Namen „TERRA Drive“ - als Full Service Provider anbieten. Mit der strategischen Allianz kommen mit der WORTMANN AG als größter unabhängiger Computerhersteller Deutschlands sowie Betreiber eigener Rechenzentren und der dal33t GmbH als deutscher Sync&Share-Pionier zwei auf ihrem Gebiet führende Unternehmen zusammen.



Martin Klein, Director Datacenter & Cloud Solutions der WORTMANN AG: „Wir freuen uns, mit PowerFolder eine ausgereifte und bewährte Sync&Share-Lösung in unsere TERRA CLOUD integrieren zu können. Damit wird unser umfangreiches Angebot an Hosting, Housing, IaaS und Saas-Leistungen um einen weiteren, wertvollen Baustein bereichert“. Und auch dal33t-CEO Christian Sprajc ist zufrieden: "Mit der WORTMANN AG haben wir einen perfekt passenden Allianz-Partner gefunden. Gewinner sind vor allem die Fachhändler und Neukunden, die die WORTMANN AG dank ihrer marktbeherrschenden Position für PowerFolder erreicht. TERRA CLOUD und ihre Fachhändler werden uns mit Sicherheit bei einer kundenorientierten Weiterentwicklung des Produkts behilflich sein.“





Über WORTMANN AG und TERRA CLOUD

Die WORTMANN AG ist mit ca. 620 Mio. € Umsatz in 2015 eines der erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT Unternehmen. Als Hersteller, Distributor und Cloud Partner bedient die WORTMANN AG mit ihren mehr als 550 Mitarbeitern über 14.000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa.



Die Marke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort. Die WORTMANN AG betreibt zudem mit der TERRA CLOUD ein Rechenzentrum in Deutschland und bietet als Cloud OS Networkpartner von Microsoft Hosting, Housing, IaaS und SaaS Services für den Mittelstand in Deutschland.







Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Meerbusch bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 unter dem Markennamen PowerFolder erfolgreich Datei Sync- & Share-Lösungen. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud- Lösungen (EFSS) als individualisierte On-Premise-Dienste. Über zwei Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und nach deutschen Datenschutzbestimmungen auf deutschen Servern gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“.

