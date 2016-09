Werden Sie beim diesjährigen Weltherztag aktiv

(ots) -



Anlässlich des diesjährigen Weltherztages (29. September 2016)

legt die World Heart Federation (WHF) Menschen auf der ganzen Welt

nahe, die Macht von Informationen zu nutzen, um jedes 10. Leben, das

derzeit als direkte Konsequenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE)

vorzeitig zu Ende geht, zu verändern.[1]



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160927/412404LOGO )



HKE sind die häufigste Todesursache weltweit und fordern jedes

Jahr mehr als 17 Millionen Leben. Mindestens 80 % aller durch HKE

verursachten frühzeitigen Todesfälle könnten jedoch vermieden

werden.[2]



Die Website des Weltherztages (http://worldheartday.org/) bietet

eine Fülle von Informationen, die Menschen dabei helfen, das eigene

Herz besser zu verstehen. Hierzu zählt auch der neue Herz-IQ-Test

(http://worldheartday.org/) - eine tolle Möglichkeit, um

festzustellen, wie viel man über das Herz weiß. Die World Heart

Federation ruft auch politische Entscheidungsträger und Regierungen (

https://www.worldheartfederation.org/fileadmin/user_upload/News_2016_

master/WHD_2016_Policy_Ask_-_2009_FINAL.pdf) dazu auf, die Macht von

Informationen zu nutzen und sich zur Einführung verlässlicher und

geeigneter Systeme zur Überwachung von HKE zu verpflichten.



Dieser Aufruf (https://www.worldheartfederation.org/fileadmin/user

_upload/News_2016_master/WHD_2016_Policy_Ask_-_2009_FINAL.pdf) wird

von einem zusammenfassenden Bericht (https://www.worldheart.org/filea

dmin/user_upload/documents/Job_vacancies/WHF_World_Heart_Day_2016_Pol

icy_Brief.pdf) begleitet, aus dem hervorgeht, dass es

besorgniserregende Unterschiede in der Überwachung von HKE weltweit

gibt, und in dem einige der Herausforderungen in diesem Zusammenhang

aufgeführt sind - von einem Mangel an Ressourcen über beschränkte

Personalkapazitäten bis hin zu fehlendem politischem Willen. Er



umfasst auch eine Reihe von Empfehlungen, u.a. Stärkung nationaler

Meldesysteme für die Bevölkerung und Teilen von Best Practices, um

politischer Trägheit entgegenzuwirken.



Johanna Ralston, Chief Executive der World Heart Federation,

sagte: "Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in sehr vielen Fällen

vermeidbar. Deshalb rufen wir die Menschen anlässlich des

diesjährigen Weltherztages dazu auf, aktiv zu werden. Bereits kleine

Veränderungen wie eine gesündere Ernährung, weniger Alkohol und mit

dem Rauchen aufzuhören können viel für die Gesundheit des Herzens

tun. Wir benötigen auch eine effizientere, detailliertere

Überwachung, um ein besseres Bild davon zu erhalten, welche Länder

Unterstützung brauchen und von welchen wir lernen können."



Es wird geschätzt, dass aktuell nur 42 Länder über

Überwachungssysteme für nichtübertragbare Krankheiten (NÜE) verfügen,

die die Berichterstattung im Hinblick auf die Ziele der WHO zur

Reduzierung von NÜE unterstützen.[3]



Weitere Informationen zum Weltherztag finden Sie auf

http://www.worldheartday.org



--------------------------------------------------



1. Weltgesundheitsorganisation (WHO), 2012



2. http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/world-heart-da

y/about-world-heart-day/



3. Kroll et al. Challenges to the surveillance of non-communicable

diseases-a review of selected approaches BMC Public Health (2015)

15:1243 DOI 10.1186/s12889-015-2570-z







Pressekontakt:

Bei Presseanfragen zum Weltherztag kontaktieren Sie bitte

+44(0)203-861-3820 / whd(at)grayling.com



Original-Content von: The World Heart Federation (WHF), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

The World Heart Federation (WHF)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 00:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1406046

Anzahl Zeichen: 3972

Kontakt-Informationen:

Firma: The World Heart Federation (WHF)

Stadt: Genf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung