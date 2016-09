Außendienst Leasing

Es ist mit wenigen Leuten im Außendienst möglich, gute Werbung zu gestalten, welche die Kunden überzeugen.

(firmenpresse) - Werbung ist enorm vielseitig z.B. kann man durch das Leasen eines Außendienstes nicht nur Daten erfassen, die für die eigene Reputation ausschlaggebend sind, sondern es können auch Platzierungen im Einzelhandel selbst verbessert werden, sodass das zu bewerbende Produkt bestmöglich wahrgenommen wird. Wenn man einen solchen Außendienst least hat das zwei Vorteile, denn durch die erfahrenen und gut geschulten Mitarbeiter die, die genau wissen, wie man mit den Einzelhändlern umgeht und worauf es ankommt bei der Platzierung sparen man nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Geld spart man, weil man keine neuen Mitarbeiter einstellen muss und Zeit, da sich die Promotion Agentur um alles kümmert. Es ist mit wenigen Leuten im Außendienst möglich, gute Werbung zu gestalten, welche die Kunden davon überzeugen wird, dass die Firma und ihre Produkte genau das Richtige für sie sind.



Mitarbeiter der Agentur briefen



Natürlich muss man die Mitarbeiter im Außendienst erst einmal darauf einstellen, wie die Werbung aufgebaut werden soll. Dies kann auch bereits die Agentur übernehmen. Auch hier sparen Sie dann wieder Zeit! . Die geleasten Mitarbeiter können nicht zuletzt durch ihre Erfahrung und die gute Schulung die Produkte gut vermarkten und besser präsentieren als sie es bisher sind. Auch die Kontaktaufnahme zu Werbeagenturen, die derlei Außendienstleasing anbieten ist einfach. Mit bereits einer Werbeaktion ist es so möglich, durch die bessere Platzierung mehr zu verkaufen und das dauerhaft, da das Produkt dann natürlich im Vergleich zur Konkurrenz eher und besser wahrgenommen wird. So rentiert sich eine derartige Aktion am POS enorm



Ein geleaster Außendienst ist heute eine effektive Möglichkeit, um Werbung erfolgreich zu gestalten. Eine Menge Unternehmen nutzen die Möglichkeit, Mitarbeiter einer Promotionagentur zu leasen, welche Werbung und Platzierungsverbesserungen übernehmen. So wird die Werbung oftmals auf ein anderes Level gehoben und wirkt viel direkter. Firmen können auf diese Weise höhere Umsätze erzielen.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.st-promotions.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ST-PROMOTIONS oHG

Leseranfragen:

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.09.2016 - 00:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1406047

Anzahl Zeichen: 2311

Kontakt-Informationen:

Firma: ST-PROMOTIONS oHG

Ansprechpartner: Long Duc Nguyen

Stadt: Hamburg

Telefon: 03054828140



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.