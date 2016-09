Sahra Wagenknecht prangert bei stern TV Steuervermeidung an: "Die Politik ist zu feige, sich mit den Großen anzulegen"

(ots) - Pervers, empörend, feige: In der Diskussion um die

Steuervermeidung großer Unternehmen hat die Fraktionsvorsitzende der

Linken bei stern TV deutliche Worte gefunden: Es sei "unglaublich,

dass sich sehr reiche Unternehmen, die dicke Gewinne machen, arm

rechnen, um so ihre Steuerlast zu minimieren", sagte die Politikern

in der Live-Sendung am Mittwochabend. Wagenknecht bezeichnete dieses

Vorgehen als "perverse Form des Wirtschaftens." Denn: "Diese

Unternehmen nutzen öffentliche Infrastrukturen und teilweise

öffentliche Fördergelder, ziehen sich dann aber aus der Verantwortung

zurück."



Die Hauptschuld an dieser Situation trage aber die Politik, die

"diesen Modellen den roten Teppich ausgerollt hat", so Wagenknecht.

"Es ist empörend, dass die Politik seit Jahren zusieht, die Tricks

kennt - und trotzdem nichts macht." Man sei einfach "zu feige, sich

mit den Großen anzulegen." Im Vergleich zu kleinen Unternehmen

könnten die großen Konzerne eben auch über Lobbyisten in Brüssel und

Berlin Druck machen.



Wagenknecht unterstrich noch einmal ihre Forderung nach strengeren

Regeln für das Verschieben von Gewinnen. "Der Staat muss genau

definieren, dass Unternehmen Patent- und Lizenzgebühren in

Deutschland nur dann vom Gewinn abziehen können, wenn sie nachweisen,

dass in dem Land, wo das Geld hinfließt, mindestens der deutsche

Steuersatz bezahlt wird." Aber: "In Deutschland wird darüber nicht

nachgedacht", kritisierte Wagenknecht die Bundesregierung.



stern TV hatte zuvor über das Experiment eines Kleinunternehmers

berichtet, der wissen wollte, ob er seine Steuerlast genau so leicht

drücken kann wie Apple, Starbucks und Co. Über eine Firma auf Zypern

hätte auch der Bäcker aus dem hessischen Büdingen seine Gewinne

verschieben und die Steuerlast drücken können.







Pressekontakt:



Heike Foerster

foerster(at)sterntv.de

0221/951599-0



Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

STERN TV

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 00:34

Sprache: Deutsch

News-ID 1406048

Anzahl Zeichen: 2207

Kontakt-Informationen:

Firma: STERN TV

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung