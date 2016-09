Mitteldeutsche Zeitung: Wirtschaft/Förderung

Wirtschaftsminister Felgner will Firmenförderung erleichtern

(ots) - Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Jörg Felgner

(SPD) will die Auflagen für die staatliche Unternehmensförderung

absenken. "Unsere Mittelständler sollen verstärkt investieren und

dabei leichter als bisher die maximalen Fördersätze ausschöpfen

können", sagte Felgner der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen

Zeitung (Donnerstagausgabe). Konkret schlägt er vor, die

Basisförderung für kleinere Firmen von 25 auf 30 Prozent der

Investitionssumme zu erhöhen. Der Bonus, der etwa durch Tarifbindung

oder Forschung erreicht werden kann, soll von zehn auf fünf Prozent

sinken. Zudem sieht Felgners Plan vor, die Erweiterung und den Neubau

von Hotels auch wieder in den Großstädten Halle, Magdeburg und

Dessau-Roßlau zu subventionieren.



Die frühere Wirtschaftsministerin Birgitta Wolff (CDU) hatte das

Fördersystem 2011 reformiert. Ihr Ziel war es, dass innovative Firmen

stärker gefördert werden. In den letzten Jahren zeigte sich, dass

viele Mittelständler die Höchstförderung nicht mehr erreichten.







