Rheinische Post: Die Münsteraner "Tatort"-Kommissare wollen mehr Geld

(ots) - Das Münsteraner "Tatort"-Duo verhandelt mit dem

WDR über eine Erhöhung seiner Gagen. Das berichtet die "Rheinische

Post" unter Berufung auf WDR-Kreise. Demnach sollen die Schauspieler

Axel Prahl und Jan Josef Liefers pro "Tatort"-Folge jeweils 250.000

Euro (inklusive Wiederholungshonorar) gefordert haben. Bisher sollen

sie für einen Fall einschließlich aller Ausstrahlungen maximal circa

120.000 Euro erhalten haben (davon 80.000 Euro für die Produktion der

neuen Folge). Derzeit soll der WDR nach Informationen der Redaktion

intern juristisch prüfen, ob die in Rede stehende Erhöhung der Gagen

einer Zustimmung des WDR-Rundfunkrats bedarf. Das wäre ab einer Summe

von zwei Millionen Euro der Fall. Nun gehe es um die Frage, ob

Liefers und Prahl zusammen oder getrennt bewertet werden. Nur bei

gemeinsamer Betrachtung würde die Honorarsumme die

Zwei-Millionen-Marke erreichen. Ein entsprechendes Rechtsgutachten

soll noch ausstehen. Die beiden Schauspieler äußerten sich auf

Anfrage nicht zu dem Vorgang. Der WDR erklärte mit Hinweis auf

Vertraulichkeit, dass man "weder zu laufenden Verträgen noch

Vertragsverhandlungen, noch Vertragskonditionen" Auskunft geben

dürfe. Prahl und Liefers bilden das erfolgreichste deutsche

"Tatort"-Duo. Ihre Folge "Schwanensee" (2015) war mit 13,63 Millionen

Zuschauern die quotenstärkste "Tatort"-Erstausstrahlung seit fast 25

Jahren. Seit 2002 ermitteln sie für den WDR in Münster. Am

vergangenen Sonntag waren sie in ihrem 30. Fall zu sehen.







