Rheinische Post: Parlamentarische Untersuchungsausschüsse in NRW kosten knapp elf Millionen Euro

(ots) - Die Aufarbeitung und Bereitstellung von Akten

und anderen Materialien, die Kostenerstattung der Zeugen und andere

Kosten für die vier Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse (PUAs)

in NRW haben den Steuerzahler seit Anfang der laufenden

Legislaturperiode 10.874.561 Euro gekostet. Das geht aus einer

Antwort der Landtagsverwaltung auf eine Anfrage der "Rheinischen

Post" (Donnerstagausgabe) hervor. Gut drei Millionen Euro davon

entfielen auf den PUA I, der seit März 2013 die

Millionenverschwendung beim landeseigenen Baubetrieb BLB aufklären

soll. Knapp drei Millionen Euro entfielen auf den PUA II, der seit

12. Juli 2013 die Milliardenverschwendung bei der ehemaligen

Landesbank WestLB aufklären soll. Gut vier Millionen Euro entfallen

auf den PUA III, der seit 5. November 2014 die Hintergründe des

rechtsradikalen Terrornetzwerkes NSU aufklären soll. Gut 700.000 Euro

schließlich kostete bislang der PUA IV, der seit 18. Februar 2016 die

Hintergründe der Ausschreitungen in der Kölner Silvesternacht

aufklären soll. Hinzu kommen beim NSU-PUA noch Einmalkosten in Höhe

von 1,1 Millionen Euro für Bauliche Maßnahmen wie ein Verwahrgelass

für Akten, die dem Geheimschutz unterliegen. Nicht eingerechnet in

die Kosten ist der Zeitaufwand, den die Parlamentarier in den

Sitzungen verbringen. Allein beim Silvester-PUA sind das in diesem

Jahr rund 60.







