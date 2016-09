Rheinische Post: Wanka fordert Neuauflage der Schulerfolgsstudien der Länder

(ots) - Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU)

hat eine Neuauflage der Schul-Vergleichsstudien der Länder gefordert.

"Ich war immer schon eine Anhängerin der Vergleichsarbeiten in

Englisch, Deutsch und Mathe von Schülern aus allen Bundesländern",

sagte Wanka der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe). "Bis 2006 gab es mit der Pisa-Ergänzungsstudie

direkte Ländervergleiche. Ich bin dafür, diese wieder einzuführen",

sagte die Ministerin. Die Ländervergleiche seien "sehr

aussagekräftig" gewesen, "wie der Leistungsstand der Schüler ist und

welche Bundesländer es schaffen, den Bildungserfolg weitgehend

unabhängig vom Elternhaus zu machen". Der direkte Vergleich der

Länder habe Anreize geschaffen, dass sich die Länder mit den

schlechteren Ergebnissen verbesserten. "Es macht nicht so viel Sinn,

dass wir uns nur mit Finnland oder Australien vergleichen", sagte

Wanka.







Datum: 29.09.2016 - 04:00

