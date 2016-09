Fission Uranium trifft auf weitere hochgradige Vererzungen und TerraX Minerals dehnt vererzten Trend aus

Einmal mehr beste Bohrergebnisse, könnte man die zuletzt gemeldeten von Fission Uranium und TerraX Minerals in Kurzform zusammenfassen.

(firmenpresse) - Fission Uranium trifft auf weitere hochgradige Vererzungen und TerraX Minerals dehnt vererzten Trend aus



Der kanadische Uranexplorer Fission Uranium (ISIN: CA33812R1091 / TSX: FCU - http://www.commodity-tv.net/c/mid,3159,Companies_und_Projects/?v=288019 -) schnitt innerhalb der Bohrung PLS16-493, die auf der Linie '885W' niedergebracht wurde, 2,01 % U3O8 über eine Länge von 18 m, inklusive 5,77 % U3O8 und 5,39 % U3O8 in nur geringer Tiefe. Einen drauf legte noch die Bohrung PLS16-485, die innerhalb der Zone '1620E' niedergebracht wurde. Hier wurden Gehalte von 12,9 % U3O8 über eine Länge von 7,5 m gemessen. Damit traf Fission auf zwei neue hochgradige Vererzungen außerhalb der bekannten 'Tripple R'-Lagerstätte, auf dem unternehmenseigenen 'Paterson Lake South'-Projekt. Diese Bohrungen bestätigten die Vermutung, dass der bis jetzt 2,63 km lange und bisher längste im Athabasca Becken identifizierte Trend noch nicht zu Ende ist und sogar in beide Richtungen noch verlängert werden kann.



Dementsprechend erfreut zeigte sich auch Fission Uraniums COO und Chefgeologe Ross McElroy, der die Ergebnisse wie folgt kommentierte:



"Diese Vererzung in nur geringer Tiefe innerhalb der Zonen 'R840W' und 'R1620E' schließt hochgradige Analysenergebnisse über größere Mächtigkeiten ein, was eine starke Zunahme an beiden Enden unseres 2,63 km langen vererzten Trends - der längsten lateralen Erstreckung im Athabasca Basin - bestätigt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass die beiden Zonen 'R840W' und 'R1620E', außerhalb des Bereichs der aktuellen Ressourcenschätzung für die 'Triple R'-Lagerstätte liegen, und auch Bereiche für eine potenzielle Erweiterung sind".



Ebenfalls sehr gute Bohrergebnisse konnte TerraX veröffentlichen.





Mit Gehalten von 29,85 g/t Gold dehnt TerraX Minerals den vererzten Trend in der Tiefe aus



Ebenfalls erstklassige Bohrergebnisse meldete das auf dem kanadischen 'Yellowknife City'-Projekt explorierende Unternehmen TerraX Minerals (ISIN: CA88103X1087 / TSX: TXR - http://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=296375 -). Wie mit den ersten vier auf dem 'Misspickel'-Prospekt niedergebrachten Bohrungen (1.076 Bohrmeter) gemeldet wurde, schnitten die Kanadier signifikante Zonen mit starker Vererzung sowohl in der 'Main'-Zone als auch im 'Hangenden'.





In der Bohrung TWL16-020, das wohl interessanteste der vier Bohrlöcher, schnitt das Unternehmen 29,85 g/t Gold über eine Länge von 5,53 m inklusive 162,5 g/t Gold über 1 m im 'Hangenden'. In der 'Main'-Zone schnitt die gleiche Bohrung 22,44 g/t Gold über 3 m inklusive 64,70 g/t Gold über 1 m. Aber auch die Bohrungen TWL16-019 und TWL16-21 hatten es in sich und lieferten mit Gehalten von bis zu 67 g/t Gold Spitzenergebnisse.



Da wundert es nicht, dass der Präsident des Unternehmens, Joe Campbell, diese Ergebnisse voller Stolz präsentierte und noch einmal explizit auf die hohe Kontinuität der hochgradigen Goldzonen hinwies. Bisher würden alle Bohrergebnisse auf ein sehr großes Vererzungssystem hindeuten, das man nun mit drei Bohrgeräten - die insgesamt 27.000 Bohrmeter niederbringen sollen - und den Fokus auf 'Step-out'-Bohrungen gerichtet untersuchen möchte. Abschließend erklärte der Unternehmenschef dass die kommenden 14 Monate für TerraX Minerals äußerst spannend werden, da man fortlaufend Bohrergebnisse des groß angelegten Explorationsprogramms erwarte.





Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://js-research.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

JS Research

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 05:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1406060

Anzahl Zeichen: 7382

Kontakt-Informationen:

Firma: JS Research



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung