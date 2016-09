NOZ: NOZ: FDP-Chef: Verrohung der Sprache stachelt gewaltbereite Irrläufer an

(ots) - FDP-Chef: Verrohung der Sprache stachelt

gewaltbereite Irrläufer an



Scharfe Kritik an "radikalisierter Rhetorik" der AfD - Nach

Dresdener Anschlägen Aufruf zur Wehrhaftigkeit der "friedlichen

Mitte"



Osnabrück. FDP-Chef Christian Lindner hat der AfD vorgeworfen,

durch radikalisierte Rhetorik gewaltbereite Irrläufer anzustacheln.

"Die Gewalt beginnt bei der Verrohung der Sprache", sagte Lindner der

"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag) mit Blick auf die jüngsten

Anschläge in Dresden. Er forderte die "friedliche Mitte der

Gesellschaft" auf, sich gegen Extremismus zu wehren. Wenn aber die

AfD von "Lügenpresse" und "versifften Altparteien" spreche, "dann ist

der gewalttätige Umsturz doch nur ein logischer nächster Schritt",

sagte der FDP-Bundesvorsitzende. Jeder Demokrat müsse widersprechen,

wenn beispielsweise AfD-Chefin Frauke Petry den Begriff des

"Völkischen" verwende, der Politik nach Rasse und Blut meine.



Als "Opportunismus" wertete Lindner das Verhalten der Leipziger

CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Kudla , die durch den Gebrauch des

Nazi-Begriffs "Umvolkung" auffiel und ein Übertrittsangebot der AfD

bekam. "Dahinter steckt vermutlich keine Überzeugung, sondern nur ein

PR-Trick", sagte der Vorsitzende der Liberalen. Weil Kudla keinen

Wahlkreis mehr von der CDU erhalte, entdecke sie plötzlich

AfD-Jargon.



Lindner forderte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dazu auf, in der

Flüchtlingspolitik nicht nur rhetorisch eine Wende zu vollziehen. Bei

Merkel fehle die "Konsequenz im Handeln". Er erwarte, dass die

Kanzlerin die nordafrikanischen Länder bereist, um dort Abkommen zur

Rücknahme illegaler Flüchtlinge durchzusetzen. "Sonst muss denen die

Entwicklungshilfe gestrichen werden", sagte der FDP-Chef. Nötig sei

ferner ein Einwanderungsgesetz in Deutschland, das klar zwischen



Schutz für Flüchtlinge auf Zeit und Migranten unterscheide, die

dauerhaft bleiben könnten.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1406061

Anzahl Zeichen: 2401

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung