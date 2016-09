Frischer Wind an historischer Stätte: Im Piscine Molitor wurde 1946 der erste Bikini vorgestellt und 70 Jahre später der erste offene Mercedes-AMG GT (AUDIO)

Mercedes-Benz zeigt seine Weltpremieren am Vorabend des Pariser

Autosalons im legendären Art Déco Schwimmbad "Piscine Molitor" in

Der Automobilsalon in Paris ist das Highlight im diesjährigen

Auto-Messe-Kalender. Die Hauptstadt an der Seine steht wie keine

andere europäische Metropole für Livestyle, Mode und Design. Und

passend dazu hat Mercedes-Benz AMG am Vorabend des Salons zwei

Weltpremieren gezeigt: den AMG GT Roadster und den AMG GT C Roadster.

So spektakulär wie die beiden neuen Sportwagen, war auch das

Ambiente: Die Präsentation fand im legendären "Piscine Molitor"

statt, einem Art Déco Schwimmbad im 16. Arrondissement aus dem Jahr

1929. Dort, wo im Indoor-Pool normalerweise Schwimmer ihre Bahnen

ziehen, wurden die beiden AMG-Roadster präsentiert. Genau die

richtige Location für zwei so außergewöhnliche Autos, findet Ola

Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG:



Piscine Molitor hier in Paris ist eine legendäre Badeanstalt, die

vor ein paar Jahren renoviert wurde. Da kriegt man so ein bisschen

das Flair der 20er-Jahre, aber alles in bester Qualität. Wir haben

gesagt, das ist eine perfekte Bühne um den fantastischen Mercedes AMG

GT, jetzt als Cabriolet, vorzustellen. (0:19)



Das neue, dreilagige Stoffverdeck des Mercedes-AMG GT Roadster

lässt sich bis Tempo 50 in knapp elf Sekunden öffnen und schließen.

Im geschlossenen Zustand ähnelt die Cabrio-Silhouette der der

geschlossenen GT-Variante. Auf Knopfdruck verschwindet die Stoffmütze

im Verdeckkasten unter den schwarzen Überrollbügeln. Dann präsentiert

sich der offene Sportwagen von seiner schönsten Seite. Auf den

gewohnten Komfort müssen Fahrer und Beifahrer aber beim Offenfahren

nicht verzichten: 2. O-Ton Ola Källenius Das Cabriolet mit diesen



neuen Performance-Sitzen, mit Airscarf, mit Heizung und Kühlung, für

alle Jahreszeiten, in fast allen Wetterlagen, kann man den GT C jetzt

auch offen genießen. Aber wie alle AMGs, kann man sie auch alltäglich

fahren. Das heißt hin und zurück zur Arbeit, genießen am Wochenende.

Wir legen Wert darauf, dass wir eine Top-Performance haben, aber auch

ein Auto, das man im Alltag genießen kann. (0:23)



Beide offenen Versionen des GT knacken die 300 km/h-Marke. Beim

Mercedes-AMG GT Roadster entwickelt der bekannte 4,0-Liter-V8-Biturbo

stolze 476 PS und bis zu 630 Newtonmeter Drehmoment. Damit

katapultiert sich die "Basisversion" des Roadsters in beachtlichen

4,0 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 302

km/h. Beim GT C haben die Affalterbacher noch einen draufgelegt: 557

PS, 680 Newtonmeter Drehmoment und 316 km/h Spitze. Außerdem wurden

dem Spitzenmodell noch einige technische Feinheiten aus dem AMG GT R

spendiert. Dazu gehört die aktive Hinterachslenkung ebenso wie das

elektronisch gesteuerte Hinterachs-Sperrdifferenzial. Die breiteren

hinteren Kotflügel schaffen wie beim GT R Platz für die größere

Spurweite und breitere Räder an der Hinterachse, die noch höhere

Kurvengeschwindigkeiten sowie beste Traktion ermöglichen. Mit den

beiden neuen Modellen wird das erfolgreiche GT-Portfolio weiter

ausgebaut: 3. O-Ton Ola Källenius Als wir den GT gelaunched haben,

hat er eingeschlagen wie eine Bombe. und jetzt machen wir eine ganze

Familie daraus. Und natürlich gibt es in diesem exklusiven

Performance-Segment auch Leute, die auch offen fahren wollen. Mit dem

GT C Roadster haben wir darauf die Antwort. (0:14)



Mercedes-AMG hat am Vorabend des Pariser Automobilsalons auch noch

den Geländewagen AMG GLC 43 4MATIC vorgestellt und angekündigt, in

Kürze einen hocheffizienten Verbrennungsmotor kombiniert mit einem

Elektroantrieb. Damit bringt AMG die erfolgreiche Formel1-Technologie

auf die Straße.



Kommentare zur Pressemitteilung