Schlank Mixer – mit Slimmies individuell abnehmen nach Maß

Abnehmen heißt nicht auf Essen verzichten. Wer mit Verstand abnehmen will, der muss über seine Nahrung alle Nähr- und Vitalstoffe in ausreichender Menge zu sich nehmen. Die Lösung ist ganz einfach: frische Vitalkost mit einem hohen Gehalt an wichtigen Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen, Schlank- und Sattmachern ist die perfekte Schlankheits-Kost zum gezielten Abnehmen. Und da sind Slimmies einfach genial. Sie werden frisch aus wertvollen Zutaten gemixt, enhalten viele Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, Satt- und Schlankmacher.



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

Slimmies – abnehmen mit Konzept

Slimmies funktionieren ähnlich wie eine Formula-Diät mit speziellen Pulvern. Nur mit dem Unterschied: Slimmies sind frisch gemixt und kein industriell hergestelltes Pulver zum Auflösen in Flüssigkeit. Wer nur ein paar Pfunde abnehmen möchte, der ersetzt einfach eine Hauptmahlzeit nach Belieben durch einen Slimmie. Der Slimmie schmeckt gut und macht anhaltend satt. Durch die enthaltenen Wirkstoffe und Schlank-Pusher aktiviert der Slimmie den Stoffwechsel und fördert die Verdauung. Auf diese Weise kann man leicht pro Woche bis zu einem Kilo abnehmen. Man kann ohne Bedenken so lange fortfahren, bis man sein Wunschgewicht erreicht hat. Wer etwas schneller und ein paar Kilos mehr abnehmen möchte, der kann zwei Hauptmahlzeiten des Tages durch Slimmies ersetzen. Der Stoffwechsel wird so noch intensiver angeregt, was sich letztlich auch beim Gewichtsverlust bemerkbar macht. Ob nur wenige Pfunde oder mehr als 30 Kilos – mit dem neuen Ratgeber SCHLANK MIXER erklärt die Autorin Vanessa Halen ihr neues und individuelles Schlank-Konzept.



Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

Der neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen



ISBN 978-3-7412-2820-9

96 Seiten – 11,95 Euro





Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat.

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

