Jetzt positioniert sich der erfolgreiche Ford Fiesta ST* noch

eindrucksvoller als das führende Performance-Kompaktmodell: Neben der

dreitürigen Version schickt Ford ab sofort auch einen fünftürigen

Fiesta ST ins Rennen um die Käufergunst. Preis: ab 21.390 Euro, was

einem Mehrpreis von 750 Euro gegenüber der dreitürigen Version

entspricht. Das fünftürige Performance-Modell bietet die gleichen

dynamischen Fahrleistungen und dasselbe sportliche Handling wie der

dreitürige Fiesta ST, der dafür bereits mit mehr als 20

internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Gleichzeitig wartet der

5-Türer mit noch mehr Funktionalität und Praktikabilität auf. Der

leichtere Zugang zur den hinteren Sitzen ist beispielsweise für

Eltern mit Kindern ausgesprochen vorteilhaft.



Der direkteinspritzende Ford EcoBoost-Turbo-Benziner mit 1,6 Liter

Hubraum des Fiesta ST leistet 134 kW (182 PS)* und stellt ein

maximales Drehmoment von 240 Nm bereit - mit dem zeitlich begrenzt

abrufbaren Overboost steigt dieser Wert sogar auf 290 Nm. Der Fiesta

ST spurtet in 6,9 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine

Höchstgeschwindigkeit von 223 km/h. Der kombinierte

Kraftstoffverbrauch des 5-Türers liegt bei 6,1 Liter/100 km1), was

CO2-Emissionen von 141 g/km1) entspricht. Radaufhängung, Lenkung und

Bremsen wurden durch die Experten von Ford Performance speziell

abgestimmt. Die ST-optimierte aktive Fahrdynamik-Regelung Torque

Vectoring Control ermöglicht hervorragenden Grip und wirkt dem

Untersteuern entgegen: Sie bremst bei schneller Kurvenfahrt das

kurveninnere Rad leicht ab, ohne das Fahrzeug zu verlangsamen. Hinzu



kommt die dreistufige Einstellmöglichkeit für die Eingriffe des

Elektronischen Sicherheits- und Stabilitätsprogramms (ESP).



Zum dynamischen Auftritt des Fiesta ST tragen exklusive

17-Zoll-Leichtmetallräder ebenso bei wie der markante ST-Grill mit

Wabenmuster, die verchromte Doppelrohr-Auspuffanlage sowie das

Karosserie-Styling-Paket mit großem Dachspoiler, Frontschürze,

Seitenschweller, Sport-Stoßfänger vorn und Heckstoßfänger mit

integriertem Diffusor.



Das Interieur des Fiesta ST zeichnet sich durch Recaro-Sportsitze

vorn und zahlreiche Details im ST-Design aus. Zu den fünf verfügbaren

Karosseriefarben zählen auch die speziellen ST-Lackierungen

"Lava-Rot" und "Performance-Blau".



"Seit dem Start des Fiesta ST im Jahr 2013 haben sich in Europa

bereits mehr als 38.000 Kunden für diesen hochgelobten Sportler

entschieden. Gleichzeitig fragten sehr viele Interessenten nach einer

fünftürigen Version", erklärt Roelant de Waard, als Vizepräsident von

Ford Europa für Marketing, Sales & Service verantwortlich. "Mit dem

neuen Fiesta ST 5-Türer können jetzt noch größere Kundengruppen das

Ford Performance-Fahrerlebnis genießen." Ford erwartet, dass etwa 25

Prozent der künftigen Fiesta ST-Verkäufe in Europa - und auch in

Deutschland - auf die fünftürige Variante entfallen werden.



Noch mehr Leistung: Der Fiesta ST 200



Mit dem Fiesta ST200 - ausschließlich als 3-Türer angeboten -

stellte Ford Anfang dieses Jahres eine nochmals leistungsstärkere

ST-Variante vor. Diese Sportversion bringt 147 kW (200 PS)** auf die

Straße - dank integrierter Overboost-Regelung, zeitlich begrenzt,

sogar 158 kW (215 PS)**. Zusammen mit einem gesteigerten Drehmoment

von bis zu 320 Nm erlaubt dies einen Spurt von 0 auf 100 km/h in 6,7

Sekunden.



* Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta ST (5-Türer) in l/100 km:

8,3 (innerorts), 4,8 (außerorts), 6,1 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 141 g/km. CO2-Effizienzklasse: D.



**Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta ST200 in l/100 km: 8,2

(innerorts), 4,9 (außerorts), 6,1 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 140 g/km. CO2-Effizienzklasse: E.



1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen

Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der

jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des

Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den

verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern

werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich

verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen

und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere

Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und

Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de







