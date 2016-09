Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Autorenmord" von Susanne Ptak im Klarant Verlag

Mit durchschnittener Kehle - im zehnten Band der Bestsellerreihe ermittelt die Spinn-Gruppe aus Holtland im Fall eines ermordeten Verlegers. Viele Spuren führen in die ostfriesische Autorenszene ...

Ostfrieslandkrimi "Autorenmord" von Susanne Ptak (Klarant Verlag. Bremen)

(firmenpresse) - Die Krimis von Susanne Ptak erfreuen sich einer großen Fangemeinde in der ostfriesischen Krimilandschaft. Mörderisches von Susanne Ptak bedeutet immer, statt Idylle gibt es Tote!

Diese Mischung aus ostfriesischer Beschaulichkeit und Tatort-Feeling hat einen festen Platz in den Krimi-Bestsellerlisten.



Zum Inhalt:

Die Freunde der ostfriesischen Spinngruppe können es kaum fassen: Eine Leiche taucht auf, mitten im Stall von Britta und Steffen, mit durchgeschnittener Kehle! Bei dem Toten handelt es sich um Marco Gastmann, Krimiautor und Verleger aus Leer. Die eigenwillige Hauptkommissarin Maike Bloem leitet die Ermittlungen und hat ausgerechnet Brittas Bruder Nico im Visier - der erfolgreiche Neu-Autor hatte sich kurz vor Gastmanns Tod mit dem Verleger getroffen. Schnell wird jedoch klar: Nico selbst ist in Gefahr. Er erhält merkwürdige Mails und Drohbriefe eines "Fans", der auf ein persönliches Treffen drängt. Genau solche hatte auch Gastmann vor seiner Ermordung erhalten... Viele Spuren führen in die ostfriesische Autorenszene, doch die Ermittler kommen nicht weiter. Und als ein zweiter Mord geschieht, wird der Fall noch rätselhafter...



Weitere Ostfrieslandkrimis aus der Krimireihe von Susanne Ptak:



"Grünlandmord" (ISBN 978-3-95573-105-2) "Hexenmord" (ISBN 978-3-95573-096-3), "Wiekenmord" (ISBN 978-3-95573-122-9), "Rosenmord" (ISBN 978-3-95573-153-3), "Hebammenmord" (ISBN 978-3-95573-210-3), "Feuermord" (ISBN 978-3-95573-251-6), "Familienmord" (ISBN 978-3-95573-301-8), "Hochzeitsmord" (ISBN 978-3-95573-353-7) und "Jägermord" (ISBN 978-3-95573-400-8).









