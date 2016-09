Marapharm kündigt Angebot einer Anleihe in Höhe von 5,5 Mio. US$ an



(firmenpresse) - Marapharm kündigt Angebot einer Anleihe in Höhe von 5,5 Mio. US$ an



Kelowna, British Columbia, Kanada - 28. September 2016, Marapharm-Symbole: Kanada - CSE:MDM / Deutschland - FWB:2M0 / Vereinigte Staaten - OTCQB:MRPHF



Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von gesicherter Wandelanleihen zu einem Ausgabepreis von 10.000 $ pro Anleihe bekanntzugeben, womit ein Bruttoerlös von bis zu 5.500.000 US$ erzielt werden soll. Der Zinssatz (Zinseszinz) der Anleihen beträgt bis zum Fälligkeitstag am 30. November 2019 8,5 % pro Jahr. Das Angebot kann bis zum 30. November 2016 oder bis zu einem von den Direktoren von Marapharm festgelegten Zeitpunkt gezeichnet werden und könnte in Tranchen abgeschlossen werden. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als Kreditlinie für Marapharm Las Vegas, LLC (MLV) dienen. Die Anleihen werden durch die Vermögenswerte von MLV - einschließlich Immobilien, Gebäuden, drei Sondernutzungslizenzen für den Anbau von medizinischem Marihuana auf insgesamt 300.000 Quadratfuß und Gerätschaften - besichert. Die Anleihen sind ohne Penaltyzahlungen vorzeitig rückzahlbar. Die monatlichen Tilgungs- und Zinszahlungen beginnen 4 Monate nach dem Abschlussdatum. Überdies hat sich Marapharm zu einer Bonuszahlung von 3 % (oder 300 $) für jede begebene Anleihe bereiterklärt, die in Form von Marapharm-Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von 0,75 $ pro Aktie zum Abschlussdatum geleistet wird. Die Anleihen können - vollständig oder zum Teil - in Stammaktien von Marapharm umgewandelt werden - und zwar zu einem Umwandlungspreis von 1,00 $ pro Aktie im ersten Jahr, 2,00 $ pro Aktie im zweiten Jahr und 3,00 $ pro Aktie im dritten Jahr. Vermittler werden Finders Fees von bis zu 10 % erhalten. MLV beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Finanzierung von Equipment, Betriebskapitalkosten und den Bau der ersten Anbau-, Test- und Personalanlagen in Las Vegas (Nevada) zu verwenden.





Über MARAPHARM VENTURES INC.

www.marapharm.com



Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die OTC-Website ((www.otcmarkets.com), die CSE-Website (www.thecse.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.



WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER: www.marapharm.com oder Frau Linda Sampson, CEO, 778-583-4476, info(at)marapharm.com.



BÖRSEN:



Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.



