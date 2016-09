NetworkFranchise.de - das Informationsportal rund um das Thema Network und Franchise

(firmenpresse) - Franchise wird für die Gründung einer eigenen Existenz immer beliebter. Franchise-Geber ermöglichen einem Franchise-Nehmer durch Überlassung einer Franchise-Lizenz die Nutzung eines fertigen Geschäftskonzepts. NetworkFranchise.de befasst sich mit einer Weiterentwicklung dieses Konzepts durch Elemente aus dem Network Marketing.

Network-Franchise bedeutet, neue Partner für die Ausübung eines Franchise-Konzepts zu gewinnen. Je nach Umfang der Unterstützung dieses neuen Franchise-Nehmers wird der Sponsor am Erfolg des Franchise-Partners finanziell fair beteiligt.

Über die Network Marketing Branche gibt es aufgrund eines immer größer werdenden Interesses einen hohen Aufklärungsbedarf. Die Möglichkeit, Franchise im Netzwerk auszuüben, ist vergleichsweise weniger verbreitet, findet jedoch enormen Anklang und genießt eine hohe Akzeptanz. Die Vorteile liegen auf der Hand, denn neben einem fertigen Konzept und der Unterstützung durch den Franchise-Geber, erhält der Franchise-Nehmer direkte Unterstützung in der Praxis durch seinen Sponsor.



Mit Hilfe von www.NetworkFranchise.de können sich Interessenten und Interessierte schnell und unkompliziert einen Überblick über diese besondere Form des Network Franchise verschaffen. Die Beiträge und Begriffsdefinitionen sind eine wertvolle Stütze für Außenstehende, Interessierte, Starter und bereits tätige Unternehmerinnen und Unternehmer.



Zu den Autoren zählen Menschen, die dieses Prinzip in der Praxis erfolgreich umsetzen. Der Leser erhält damit fundiertes Expertenwissen, wertvolle Erfahrungen und nützliches Know-how für die Praxis. Network Franchise kann als eine dynamische Form von Franchise bezeichnet werden, denn alles ist bei Network-Franchise eine Nummer größer. NetworkFranchise.de greift die Themen auf, die dem Leser einen neutralen und fundierten Eindruck verschaffen. Die Beiträge können eine wertvolle Entscheidungshilfe für diejenigen sein, die sich mit dem Gedanken tragen, Franchise als Existenzgrundlage zu betreiben. Wichtige Fragen können im Vorfeld geklärt werden und eine Entscheidung damit fundierter getroffen werden.





NetworkFranchise.de ist ein Informationsdienst der Vorsprung Medien GmbH.





Ihr gutes Konzept nachhaltig weiterentwickeln.

Wir sind eine Kommunikationsagentur für den Mittelstand.

Wir verstehen uns darin, gute Konzepte und Marketingsstrategien gemeinsam mit unseren Auftraggebern nachhaltig weiter zu entwickeln.

Gerne greifen wir dabei auf bestehende Ressourcen zurück und schaffen es gemeinsam. Oder wir stehen ratgebend zur Seite.

Auf die Umsetzung durch, und das klassische Know-how von einer Full Service Agentur können Sie mit uns jederzeit zurückgreifen.

Wir unterstützen darüber hinaus den überzeugenden Kommunikationstransport in- und außerhalb Ihres Unternehmens.

