GfG informiert: Das Massivhaus - vorteilhafte Bauweise durch und durch

(firmenpresse) - Wer sich entscheidet, ein Haus in Massivbauweise errichten zu lassen, profitiert von einer Reihe von Vorteilen gegenüber der Fertigbauweise. Egal ob Niedrigenergiehaus oder Passivhaus: Innerhalb der eigenen vier Wände wird stets ein optimales Raumklima gewährleistet. So bleibt es im Sommer angenehm kühl und im Winter wohlig warm.

Beim Thema Brandschutz sind massive Häuser eine hervorragende Wahl, denn aufgrund von Bauverordnungen kommen brandsichere Materialien wie z.B. Betonbauteile zum Einsatz, die eine hohe Feuerbeständigkeit gewährleisten.



Ein weiterer Vorteil liegt in der flexiblen Raumaufteilung bei einem späteren Umbau.

Somit kann das Haus im Laufe der Jahre der persönlichen Lebenssituation angepasst werden. Die massive Bauweise bietet eine enorme Widerstandskraft vor Witterungseinflüssen und eine ausgesprochene Langlebigkeit. Dies bewirkt eine hohe Wertstabilität, die im Falle einer späteren Veräußerung einen hohen Verkaufspreis bewirken kann.



Die GfG Gesellschaft ist Spezialist für massive Bauweise. Interessenten werden optimal beraten. Dies beginnt beim Erstgespräch, geht über die Besichtigung eines Musterhauses bis hin zur Planung und mündet in der fachgerechten Ausführung.

Informationen zum massiven Bauen erhalten Sie bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt-Ulzburg, Telefon 04193 - 88900, per E-Mail an die Adresse info(at)gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de.





Von der Grundstücksplanung über die Finanzierung, die Planung und die Bauphase bis zur Schlüsselübergabe werden alle Bereiche des Hausbaus von der GfG abgedeckt.



Unsere Architekten und Ingenieure erarbeiten mit Ihnen zusammen Ihre individuellen Vorstellungen im Bereich der Grundstücksplanung, der Gebäudearchitektur und des Platz-, Straßen- und Wegebaus Ihres Bauvorhabens. Ob postmodern oder der klassisch gediegene Landhausstil, die GfG erschließt Ihnen alle Wege.

GfG Hoch-Tief-Bau GmbH& Co. KG

GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG

Norbert Lüneburg

Lohekamp 4

24558 Henstedt-Ulzburg

info(at)gfg24.de

0419388900

http://www.gfg24.de



Firma: GfG Hoch-Tief-Bau GmbH& Co. KG

Ansprechpartner: Norbert Lüneburg

Stadt: Henstedt-Ulzburg

Telefon: 0419388900





