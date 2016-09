Neuer Detektionszaun: Der Herkules für den Perimeterschutz

Ruhestromüberwachter Detektionszaun SecuriFence AL für kritische Einsätze

Ruhestromüberwachter Detektionszaun SecuriFence AL [Quelle: Securiton GmbH]

(firmenpresse) - Achern, den 29.09.2016 – Starker Auftritt für den neuen Herkules unter den Sicherheitszäunen: Zur Security in Essen präsentiert das Systemhaus Securiton das jüngste Mitglied der Produktfamilie SecuriFence. Der ruhestromüberwachte Detektionszaun SecuriFence AL ist extrem robust und wurde von Securiton für Bereiche mit höchster Gefährdungslage entwickelt. Der Detektionszaun SecuriFence AL ist an den Grenzen Kritischer Infrastrukturen, betrieblicher Liegenschaften oder Einrichtungen der öffentlichen Hand zu Hause. Mit seiner stabilen Bauweise widersteht der Detektionszaun SecuriFence AL auch schweren Attacken und detektiert alle Versuche, ihn zu durchdringen oder zu überwinden. Verknüpft man den Detektionszaun SecuriFence AL mit der intelligenten Videoüberwachung aus dem Hause Securiton, entsteht ein unschlagbares Team für den lückenlosen Perimeterschutz mit punktgenauer Detektionsmöglichkeit. Der Detektionszaun SecuriFence AL ist nach dem ruhestromüberwachten Detektionsnetz SecuriFence ST die zweite Innovation im Portfolio der mechanischen Abwehr von Securiton.



Ein Zentimeter dicke, ineinander verflochtene Aluminiumröhren bilden die massive Zaunmatte des neuen Detektionszauns SecuriFence AL. Unsichtbar im Inneren des SecuriFence AL verlaufen mittels Ruhestrom detektierende Drähte, die beispielsweise beim Durchtrennen, Aufhebeln oder Sabotieren Alarm auslösen. Das Sicherheitspersonal wird per Gefahrenmeldeanlage oder Gefahrenmanagementsystem auf den Plan gerufen. Stabil, robust und frei von Täuschungsalarmen steht der Detektionszaun SecuriFence AL von Securiton wie ein Fels in der Brandung und sichert Grundstücke gegen unbefugten Zutritt, sodass Einbrüche, Diebstahl und Vandalismus verhindert werden können. Der Detektionszaun SecuriFence AL ist zuverlässig, systemungebunden, steht rund um die Uhr zur Verfügung und das zu höchst wirtschaftlichen Konditionen.



Getarnt im Blätterwerk



Der Hochsicherheitszaun SecuriFence AL von Securiton ist nahezu wartungsfrei, vergleichsweise leicht, hitzebeständig und unabhängig von natürlichen Einflüssen wie Pflanzenbewuchs, Regen oder Nebel. Denn der Detektionszaun SecuriFence AL von Securiton besteht aus reinem Aluminium, das nicht korrodiert. So kann der Detektionszaun SecuriFence AL diskret in Hecken verborgen und mit Pflanzen begrünt werden ¬– ein klarer Vorteil für den Einsatz im repräsentativen Umfeld.





Securiton ist der Partner für individuelle Sicherheitskonzepte, die ganz konkret für den jeweiligen Schutzzweck erstellt werden. Der patentierte Detektionszaun SecuriFence AL spielt seine Stärken vor allem auf großen Arealen aus, bei denen es gilt, lange Strecken zu überwachen, wie etwa weitläufige Industrieanlagen, Flughäfen und Energieversorgungsareale. Dieser Detektionsschutz von Securiton eignet sich aufgrund seiner hohen Stabilität und zuverlässigen Technik besonders für kritische, öffentliche oder militärische Aufgaben sowie für den Einsatz auf Liegenschaften von Handel und Logistik. Durch seine modulare Bauweise eignet sich der Detektionszaun SecuriFence AL auch für den mobilen Objektschutz im temporären Einsatz.



Starkes Duo: SecuriFence AL und Videoüberwachung



Der innovative, effiziente und designorientierte Detektionszaun SecuriFence AL arbeitet ideal mit dem intelligenten Videoüberwachungssystem von Securiton zusammen. Ein Beispiel: Bei einem Alarm fährt eine Dome-Kamera die betroffene Stelle an und übermittelt den Interventionskräften hochauflösende Bilder. Während der Eindringling noch mit dem Überstieg beschäftig ist, werden bereits im Vorfeld definierte Maßnahmen ergriffen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.securiton.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Securiton



Die Securiton GmbH mit Hauptsitz in Achern ist ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz. Das Systemhaus ist spezialisiert auf elektronische Sicherheitslösungen, wie intelligente Videoüberwachung mit Videobildanalysen, Systeme zur Brandfrühesterkennung und Gefahren- sowie Zutrittsmanagement. Mit „Premium Private“ (www.premium-private.de) bietet Securiton ein umfassendes Konzept zum Schutz des privaten Umfelds exponierter Personen – von Analyse und Konzepterstellung über physikalische Barrieren, mechanische und elektronische Sicherheitstechnik bis hin zur Intervention. Mit der neuen Systemfamilie SecuriFence steigt der Sicherheitsexperte auch in die mechanische Zutrittssicherung ein. Neben dem stabilen SecuriFence AL erweitert das kürzlich erschienene flexible Detektionsnetz SecuriFence ST das Portfolio.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Securiton GmbH c/o rfw. kommunikation

Leseranfragen:

Securiton GmbH, Alarm- und Sicherheitssysteme

Hauptsitz: Von-Drais-Straße 33, D-77855 Achern

Tel: +49 7841 6223-0, Fax: +49 7841 6223-10

E-Mail: info(at)securiton.de Internet: www.securiton.de



PresseKontakt / Agentur:

Matthias Welzel, Marketingkommunikation

Tel: +49 7841 6223-737, E-Mail: matthias.welzel(at)securiton.de



Download Pressebilder: goo.gl/R2wYOS



Datum: 29.09.2016 - 09:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1406134

Anzahl Zeichen: 3759

Kontakt-Informationen:

Firma: Securiton GmbH c/o rfw. kommunikation

Ansprechpartner: rfw. kommunikatiion

Stadt: Darmstadt

Telefon: 06151 39900



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Abdruck bei Quellenangabe honorarfrei, um ein Belegexemplar wird gebeten.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.