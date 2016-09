Ihr Händler für Reinigungsmittel und Großverbraucher

Sie sind auf der Suche nach einem Reinigungsmittel Großhandel? Bei Reinigungsmitteln für Großverbraucher ist der passende Händler ein wichtiger Punkt. Schließlich benötigt der Großverbraucher entsprec

(firmenpresse) - **Reinigungsmittel Großhandel für Gastronomie, Gewerbe und Großverbraucher: Assindia**

Der seit über 60 Jahren bestehende Hersteller für hochwertige Reinigungsmittel bietet für Großverbraucher eine große Auswahl an Reinigern. Dabei profitieren ebenfalls Privathaushalte, die sich einen Vorrat an Reinigungsmitteln anlegen wollen. Als Großverbraucher suchen Sie einen Händler, der eine große Auswahl an Putzmitteln bereithält. Sie suchen einen Großhändler, der Ihnen den passenden Reiniger für Ihre Bedürfnisse anbietet. Bei Assindia finden Sie ein traditionsgeprägtes Unternehmen, das seit über zwölf Jahren im Onlinevertrieb erfolgreich ist und das Ihnen den Reiniger liefert, den Sie brauchen.



**Allzweckreiniger Großhändler Assindia**

Der Allzweckreiniger von Assindia ist ideal für Großverbraucher. Das Reinigungsmittel eignet sich hervorragend für den universellen Einsatz. Ob Arbeitsflächen, Türen und Fensterrahmen: Der Allzweckreiniger von Assindia ist als Pumpsprayer sowie als Kanister erhältlich. Das Putzmittel unterstützt Sie bei der häufigen Unterhaltsreinigung ebenso wie bei alljährlichen Grundreinigung und dem Frühjahrsputz. Mit dem Allzweckreiniger von Assindia erhalten Sie ein hochwertiges Produkt, das auf nachwachsende Rohstoffe setzt.



**Desinfektionsreiniger für Großverbraucher**

Profitieren Sie von hygienischer Sauberkeit dank eines Desinfektionsreinigers von Assindia. Der Reinigungsmittel Großhändler bietet mit dem Putzmittel "Desofekt" einen Desinfektionsreiniger, der auf die Kraft qualitativ hochwertiger Inhaltsstoffe setzt. Zugleich legt Assindia einen großen Wert auf umweltfreundliche Wirkstoffe. Der Reiniger zum Desinfizieren befreit die Flächen zuverlässig von einem großen Teil relevanter Bakterien und Pilze. Damit haben Keime vor allem in gewerblichen Bereichen, die Lebensmittel verarbeiten, keine Chance mehr. Reinigen Sie die Flächen in Büro, Haushalt, Gewerbeküche und in Industrieräumen gründlich und setzen Sie auf die desinfizierende Wirkweise von Desinfektionsreinigern.





**Unterhaltsreiniger Großhändler Assindia**

Der Hersteller Assindia bietet als Reinigungsmittel Großhändler eine breite Auswahl an Unterhaltsreinigern für den Großverbraucher. Dabei reicht das Sortiment von Neutralreinigern über Universalreiniger bis hin zu Intensivreinigern. Für die Unterhaltsreinigung bei Großverbrauchern wie in Hotellerie, Gewerbe und andere Werkstätten finden Sie alles, was Sie für die Unterhaltsreinigung im großen Stil benötigen. Das Besondere der Reiniger von Assindia sind ihre vielseitige Anwendbarkeit, ihre biologisch nachhaltigen Inhaltsstoffe und ihre kraftvolle Reinigungskraft. Mit einem Unterhaltsreiniger von Assindia gelingt Großverbrauchern das umfassende Reinigen der Flächen in Gewerbe, Industrie und großen Haushalten. Dabei erhalten Sie passende Reiniger für sämtliche Fußböden ebenso wie Reinigungsmittel für Edelstahlflächen, Glasflächen oder für Küchenmaschinen. Als erfahrener Reinigungsmittel Hersteller weiß das Team von Assindia, worauf es bei Qualität ankommt.



**Sanitärreiniger aus dem Großhandel - Assindia für Großverbraucher**

Als Reinigungsmittel Großhändler weiß Assindia, worauf es bei Reinigungsmitteln für den großen Bedarf ankommt. Daher bietet das traditionsgeprägte Unternehmen ebenfalls einen passenden Reiniger für die sanitären Anlagen an. Der Sanitärreiniger für Großverbraucher unterstützt Sie wirkungsvoll und erstklassig beim Herstellen von Hygiene in Bad und WC. Besonders Hotels und Gaststätten profitieren von dem Sanitärreiniger des Reinigungsmittels Großhändlers Assindia. Als Partner für Großverbraucher liefert das Unternehmen Produkte, die kraftvoll und mit voller Power gegen Urinstein, Kalk und Wasserflecken wirken. Dabei sind die biologisch abbaubaren Wirkstoffe der Sanitärreiniger herausragend. Mithilfe der Kraft aus der Natur bietet Assindia einen effektiven Reiniger für all jene Bereiche, die einer besonderen Reinigungskraft bedürfen.



**Assindia Reinigungsmittel Großhandel: Starke Wirkung, beste Ergebnisse**

Assindia unterstützt Sie bei Ihrer nächsten Reinigung in seiner Rolle als Reinigungsmittel Großhändler und als Partner für Reinigungsmittel Großverbraucher. Mit dem breiten Sortiment an Reinigern für Großverbraucher profitieren Sie von praktischen Vorratsgrößen. Kanister von fünf oder zehn Litern Fassungsvermögen stellen für Großverbraucher den Standard dar. Damit bietet Ihnen Assindia die idealen Mengen für Ihre Bedürfnisse. Ob es ein Pumpsprayer mit einem halben Liter Fassungsvermögen ist oder der große Kanister: Assindia liefert ergiebige und kraftvolle Reinigungsmittel für jeden - vor allem für den Reinigungsmittel Bedarf eines Großverbrauchers.













Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://assindia.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Assindia ist ein Traditionsunternehmen, welches seit 1956 Hersteller professioneller Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und Gastronomiebedarf bekannt ist.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Assindia Chemie GmbH

Leseranfragen:

Wilhelm-Tenhagen-Straße 14, 46240 Bottrop

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.09.2016 - 09:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1406135

Anzahl Zeichen: 5182

Kontakt-Informationen:

Firma: Assindia Chemie GmbH

Ansprechpartner: Manuel Simon

Stadt: Bottrop

Telefon: 02041-709560



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.