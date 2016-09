Percona XtraDB Cluster 5.7 bietet Hochverfügbarkeit und mehr Skalierbarkeit für MySQL

Die neueste Version von Free Open Source Solution bietet eine verbesserte Leistung und Datensicherheit, bessereÜberwachung, höhere Flexibilität bei der Konfiguration und eine einfachere Installation

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) RALEIGH, NORTH CAROLINA -- (Marketwired) -- 09/29/16 -- Percona. das Unternehmen, dass MySQL® und MongoDB® Lösungen und Dienste in Unternehmensklasse liefert, gab heute die Verfügbarkeit von Percona XtraDB Cluster 5.7 bekannt, der neuesten Version der hochverfügbaren Open-Source-Unternehmenslösung für MySQL. Percona XtraDB Cluster 5.7 ist so konzipiert, eine konsistente, optimale Erfahrung durch mehr Leistung, schnellere Erholung von Knotenausfällen und eine größere Benutzersteuerung bereitzustellen. Percona XtraDB Cluster wurde seit seiner Einführung im April 2012 mehr als 780.000 Mal heruntergeladen und gewährleistet die höchstmögliche Verfügbarkeit und Skalierbarkeit für MySQL-Installationen.



Percona XtraDB Cluster 5.7, eine Aktiv / Aktiv-Cluster-Lösung, ist frei verfügbar, Open-Source-Software kombinieren Percona Server 5.7 und Codership Galera Replicator 3.17 zu einer hochverfügbaren Lösung für 5.7 MySQL. Die neueste Version von Percona XtraDB Cluster bietet eine Reihe von Weiterentwicklung zu einer erhöhten Leistung und Datensicherheit im Zusammenhang mit einer verbesserten Überwachung, höheren Flexibilität bei der Konfiguration und einfacheren Installation, zusammen mit der Unterstützung für Percona-Monitoring und -Management (PMM).



Percona XtraDB Cluster 5.7 Funktionen und Vorteile



Eine größere Benutzerfreundlichkeit



* Eingebauter Lastausgleich und Traffic Management - Enthält den ProxySQL Load Balancer, beseitigt die Notwendigkeit eines externen Load-Balancers und vereinfacht die Bereitstellung von Anwendungen.



* NoSQL Support - sorgt für eine hohe Verfügbarkeit für Anwendungen mit NoSQL-Datenbanken.



* Vereinfachte Verpackung - Ein einziger Download enthält alles, was Percona XtraDB Cluster benötigt, um ausgeführt werden zu können.



Verbesserte Sicherheit



* Percona XtraDB Cluster Strict-Modus - Verhindert, dass Benutzer nicht durch Percona XtraDB Cluster unterstützte MySQL-Funktionalität, was Datenverluste verhindert.





* Ruhende Daten-Verschlüsselung - Unterstützt at-Rest-Verschlüsselung für physische Tabellendatendateien.



Höhere Leistung



* Vermehrte Lese- und Schreib-Skalierbarkeit - Automatische Routenabfragen und jede Leseabfrage kann von einem einzelnen Knoten erfüllt werden.



* Optimierte Cloud-Lösungen - Verbesserte Verfügbarkeit und Datenbeständigkeit mit Unterstützung von Multi-AZ Deployments.



* Ohne Datenverlust - Synchrone Replikation schreibt Daten an alle Knoten gleichzeitig, oder gar nicht, bei einem Ausfall von einem einzelnen Knoten.



Bessere Verwaltbarkeit



* Datenkonsistenz - Automatisches Knoten-Provisioning sorgt für automatisch synchronisierte Änderungen über alle Knoten hinweg.



* Schnellere Reaktionszeit - Multi-Master-Replikation ermöglicht es jedem Knoten, eine Datenaktualisierung auszulösen.



* Verbessertes Monitoring - Implementiert Clusterüberwachung durch Performance-Schema und integriert sich nahtlos in Percona-Monitoring und -Management (PMM).



Zitate



Peter Zaitsev, Co-Gründer und CEO von Percona "Unsere Unternehmenskunden verlassen sich auf ihre Datenbanken, um ihre Geschäfte zu führen. Dies erfordert, dass ihre Datenbankumgebung hoch performant und immer verfügbar bleibt. Mit dem Percona XtraDB Cluster Version 5.7 stellen wir weiterhin sicher, dass unsere Kunden nicht nur Zugriff auf die neuesten Funktionen und Verbesserungen in MySQL 5.7 haben, sondern auch die verbesserte Kompatibilität und Leistung, ein höheres Maß an Datenschutz, mehr Benutzerkontrolle und einfacheres Packaging -- alles mit kostenloser Open-Source-Software. "



Über Percona



Mit mehr als 3.000 Kunden weltweit, ist Percona das einzige Unternehmen, das enterprise-class Lösungen sowohl für MySQL als auch MongoDB über traditionelle und Cloud-basierte Plattformen liefert. Das Unternehmen bietet Software, Support, Consulting, und Managed Services für einige der größten und bekanntesten Marken im Internet, wie beispielsweise Cisco Systems®, Time Warner Cable®, Alcatel-Lucent?, Rent the Runway and the BBC®, sowie für viele kleinere Unternehmen, die während der Rationalisierung von Datenbankeffizienz Anwendungsleistung maximieren möchten. Gut etabliert als Vordenker, liefern Percona Experten Inhalt über den Percona Database Performance Blog. Die beliebten Percona Live conferences ziehen Teilnehmer und hochkarätige Referenten aus der ganzen Welt an. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.percona.com.



Percona®, XtraBackup®, TokuDB® und Fractal Tree® sind eingetragene Marken der Percona LLC oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Marken in diesem Dokument sind das alleinige Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Impressum



Presse Kontakt

Brigit Valencia

Für Percona

(360) 597-4516

bdbvalencia(at)gmail.com



=== Percona XtraDB Cluster 5.7 bietet Hochverfügbarkeit und mehr Skalierbarkeit für MySQL (Bild) ===



Shortlink:

http://shortpr.com/5b5zgg



Permanentlink:

http://www.themenportal.de/bilder/percona-xtradb-cluster-5-7-bietet-hochverfuegbarkeit-und-mehr-skalierbarkeit-fuer-mysql

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

-

Dies ist eine Pressemitteilung von

Marketwire

PresseKontakt / Agentur:

Marketwire

Marketwire Client Services

100 N. Sepulveda Boulevard, Suite 325

90245 El Segundo

intldesk(at)marketwire.com

-

http://www.marketwire.com



Datum: 29.09.2016 - 09:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1406140

Anzahl Zeichen: 6016

Kontakt-Informationen:

Firma: Marketwire

Ansprechpartner: Marketwire Client Services

Stadt: El Segundo

Telefon: -





Diese Pressemitteilung wurde bisher 37 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung