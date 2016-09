Hörspiel-Premiere

MIG3 - Auf der Suche nach dem blauen Affen

Cover

(firmenpresse) - Nach seinem Sieg gegen die bösen Schafe und ihrem Anführer Tobi und nachdem er das Weihnachtsfest rettete, steht Agent 85 alias Wolfy vor seinem nächsten Abenteuer als Agent der "Men in Green": Denn wenn ein seltener blauer Gorilla von Jägern durch den Dschungel gehetzt wird, ist es höchste Zeit für die Agents der "Men in Green" einzugreifen. Doch bevor sie helfen können, müssen sie erst mal in den tiefsten afrikanischen Dschungel, um selbst nach dem seltenen blauen Affen zu suchen. Wer findet ihn zuerst? Die fähigen Agenten der Men in Green, allen voran Wolfy? Oder die Wilderer rund um Jäger Sturmhard und seine rechte Hand Heinz? Eine spannende Jagd quer durch den afrikanischen Dschungel beginnt und nimmt den Zuhörer von der ersten Minute an mit!



Das neuste, spannende Hörspiel um den Agenten Wolfy Jones erscheint am 6. Dezember 2016 auf CD (ISBN-13: 978-3961110025) über den Vertrieb Nova MD GmbH und als digitaler Download. Neben der Audio-CD im Jewel-Case ist das Hörspiel auch als edles sechsseitiges Digipack "MIG3 Jäger Digipack Edition" (ISBN-13: 978-3961110032) erhältlich.



Berühmte deutsche Sprecher leihen den Figuren der dritten Men in Green-Story ihre Stimmen: K. Dieter Klebsch (die deutsche Stimme des bekannten TV-Arztes Dr. House) spricht zum Beispiel Dr. Haustier. Sänger Andrew "Ski King" Witzke verleiht dem Bösewicht Sturmhard mit seiner tiefen Stimme und seinem amerikanischen Akzent einen ganz besonderen Charakter, Schauspieler Nikolai Will spricht seinen Kumpanen Jäger Heinz. Der Held Wolfy bekommt seine Stimme von Autor und Regisseur des Hörspiels Kim Jens Witzenleiter.



Wolfy wurde ursprünglich als Firmenmaskottchen für Witzenleiters Firma Wolfpack-Power e.K. erfunden, entwickelte aber bald ein Eigenleben. Als Teil der "Men in Green", einer unbekannten Einheit aus Underworld bestehend aus Menschen, Lykanern, Vampiren und andere Dämonen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Welt und ihre Bewohner zu beschützen, kämpft er gegen die Ungerechtigkeiten auf der ganzen Welt. Auf sie wartet nun ein neuer, actionreicher Fall, bei dem die Agents der MIG mal wieder beweisen müssen, wie gut sie sind.





Bei Interesse an einem Presseexemplar für eine Besprechung wenden Sie sich bitte an kim(at)wolfy.eu.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.wolfy-office.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wolfy-Office ist die Produktionsfirma hinter den "Men in Green"- und "Susi Schaf"-Hörspielen sowie weiteren Hörspielen aus den verschiedensten Genres. Die fertigen Hörspiele werden im eigenen Verlag als physische CD und in digitaler Form veröffentlicht.



Weitere Tätigkeitsfelder von Wolfy-Office sind Merchandising, Lizenzierungen und Marketing, wobei die Figur Wolfy immer im Vordergrund steht.



Wolfy-Office kann auf eine über 10-jährige Erfahrung in der Entertainment-Branche zurückgreifen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Wolfy-Office

PresseKontakt / Agentur:

Wolfy-Office

Kim Jens Witzenleiter

Gerhart-Hauptmann-Str. 3

71638 Ludwigsburg

presse(at)wolfy.eu

071415054629

http://www.wolfy-office.de



Datum: 29.09.2016 - 09:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1406143

Anzahl Zeichen: 2354

Kontakt-Informationen:

Firma: Wolfy-Office

Ansprechpartner: Kim Jens Witzenleiter

Stadt: Ludwigsburg

Telefon: 071415054629





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung