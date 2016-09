Erste digitale live Kochshow der Welt / Mit oraler Magie zum Anfassen wirbt ein Koch für gesundes Essen

(ots) - Siegfried Konarske gründete im Juni 2016 das

digitalkochstudio.com®. Sein Ziel: In der weltweit einzigartigen live

Kochschule seine Begeisterung für gesundes Kochen weiterzugeben. Die

Idee dazu wurde aus einem persönlichen Tief heraus geboren. Jetzt

startet der passionierte Koch zu neuen Höhenflügen und kämpft mit

Leidenschaft für seine Unternehmung.



Heute ist ein grosser Tag für das digitalkochstudio.com®. Ein

Crowdfunding-Projekt zur Finanzierung der Homepage mit Livestreaming,

Chat und Audio hat auf wemakeit.com begonnen. Das ist der Startschuss

für einen Koch, der in seinem Leben schon einige Höhen und Tiefen

erlebt hat. «Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig eine

gesunde, ausgewogene Ernährung ist, ganz besonders im hektischen

Alltag.» erklärt Siegfried Konarske. «Meine Rezepte sind frisch und

erfindungsreich, voller Vitamine und Mineralstoffe. Jedermann kann

live mit mir Powerfood und Superfood kennenlernen, und in der

heimischen Küche für sich, seine Freunde und Familie gesund und

lecker kochen lernen.» Für Selbsteinkäufer werden die Rezepte vor der

Show bekannt gegeben. Alle Zutaten können aber auch bequem als

fertiger Warenkorb im Onlineshop bezogen werden.



Wenn Sie sich schon jetzt persönlich ein Bild machen möchten, dann

erleben Sie orale Magie anlässlich der ersten haptischen

Food-Vernissage! Gerne laden wir Sie, verehrte Medienvertreter, ein,

der süssen Versuchung selbst zu erliegen: am Dienstag, 29.11.2016, ab

17.30h in Zürich. Genauere Informationen folgen nach der Anmeldung.



Wir bitten Sie höflich, uns Ihre Teilnahme bis Dienstag,

22.11.2016 über folgende Emailadresse zu bestätigen:

info(at)digitalkochstudio.com. Falls Sie Interesse an einem vorab

Interview mit den Künstlern haben, lassen Sie es uns gern wissen. Wir

freuen uns auf Sie!



Crowdfunding-Projekt:

https://wemakeit.com/projects/digitalkochstudio-com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15156464

Facebook: https://www.facebook.com/digitalkochstudio







