Mit dem Rad durch West-Europa: Unterschenkelamputierter Ronny Schöniger macht Menschen Mut

(ots) - Lebe Deine Grenzen! With Handicap for Handicapped.



1.000 Kilometer liegen vor Ronny Schöniger. Vom 08. bis zum 13.

Oktober 2016 wird er von Koblenz nach Basingstoke, Hampshire fahren -

mit dem Fahrrad. Trotz seiner Unterschenkelamputation und der

Diagnose Muskelatrophie fährt er von Deutschland über Belgien und

Frankreich nach Großbritannien. Um dieses unkonventionelle Projekt zu

ermöglichen wird Ronny vom Orthopädietechnik-Team Heinrich &

Klassmann und dem Prothesenhersteller Endolite unterstützt. Ronny

möchte damit seine eigenen Grenzen überwinden und anderen

Prothesenträgern Mut machen. Zudem will er Aufmerksamkeit für das

Krankheitsbild "Muskelschwund" erwecken.



Start ist am Samstag, 08. Oktober 2016 in Koblenz. Am 13. Oktober

2016 erwartet man ihn in Basingstoke. Die Kilometer bis zum Ziel

werden eine Herausforderung für den Hobbysportler. Doch weder

Beinprothese noch Diagnose Muskelatrophie konnten ihn davon

abbringen. Rennrad, Prothese, Ehefrau und Tochter - sie werden auf

der Tour als ständige Begleiter agieren.



Seit der Amputation des rechten Unterschenkels muss Ronny in

Bewegung bleiben, damit sich seine Muskeln nicht weiter zurückbilden.

Der Orthopädietechniker Daniel Heinrich stellte Ronnys Gehvermögen

mit einer Prothese wieder her. Seitdem ist er sportlich sehr aktiv:

Er fährt Rennrad, trainiert im Fitnessstudio, geht häufig mit seiner

Frau auf Wandertouren. Ein atmungsaktiver Silikonliner ermöglicht

dabei ein lang anhaltendes, komfortables Tragen der Prothese - auch

bei sportlichen Betätigungen. Die innovative Technologie lässt

permanent überschüssige Feuchtigkeit entweichen und sorgt für einen

trockenen Stumpf und sicheres Haftgefühl. Unangenehmes Rutschen und

Reibungen auf der Haut werden reduziert. Ronny ist somit für die

Radtour nach Basingstoke gerüstet.



Seine Route verfolgen: http://ots.de/Qwp1e









Pressekontakt:

Endolite Deutschland GmbH

Gundi Urban

Marketing

t: 09221 87808 40

e: g.urban(at)endolite.de



Original-Content von: Endolite Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Endolite Deutschland GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 09:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1406145

Anzahl Zeichen: 2351

Kontakt-Informationen:

Firma: Endolite Deutschland GmbH

Stadt: Koblenz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung