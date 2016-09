VITA COLA fordert in neuer Online-Challenge „Wahrheit oder Tat“

Nach dem Relaunch ermöglicht die Website www.vita-cola.de mehr Interaktion mit den Endverbrauchern. Aktuell geht die Kultcola mit einer „Wahrheit oder Tat“-Aktion in die Offensive. Außerdem erweitert die Marke ihre Onlinekommunikation um ein Profil auf Instagram.

Wahrheit oder Tat

(firmenpresse) - Schmalkalden/Lichtenau, 29. September 2016. „Wahrheit oder Tat“ heißt die große Frage in der neuen Challenge von VITA COLA, die ab dem 4. Oktober 2016 auf www.vita-cola.de startet. Endverbraucher können in dieser Onlineversion des Partyklassikers wählen, ob sie eine Frage kreativ beantworten oder kuriose Aufgaben lösen und davon ein Foto oder Video machen, das sie in die Galerie auf www.vita-cola.de einstellen. Sechs Wochen lang werden dafür unter allen Teilnehmern wöchentlich drei Kästen VITA COLA Pur plus je ein VITA COLA Duffle BackPack verlost. Am Ende gewinnen die beiden originellsten Beiträge hochwertige Bose-Kopfhörer. Die Aktion wird online auf Facebook und Instagram beworben.



Mehr Interaktion mit den Endverbrauchern ist Bestandteil der Markenkommunikation von VITA COLA. Dafür wurde die Homepage www.vita-cola.de im Sommer einem Relaunch unterzogen. Neu ist die Rubrik „Mitmachen“ mit regelmäßigen Aktionen wie „Wahrheit oder Tat“. Werden im Web unter dem Hashtag #vitacola Fotos eingestellt, erscheinen diese jetzt automatisch im Social Feed auf www.vita-cola.de. Die Website ist mit den VITA COLA-Profilen auf Facebook, Google+, dem Musikdienst Spotify sowie neu Instagram vernetzt. Dank Responsive Design ist die Seite auf allen Endgeräten problemlos nutzbar.



Auf Spotify hält VITA COLA zudem einen kostenlosen Service bereit: Zu verschiedenen VITA-Produkten gibt es hier Playlists mit der passenden Musik. VITA Brazil wartet mit Sommerhits auf, VITA COLA Pur mit Elektro-Partyhits, die VITA COLA Original mit deutschen Titeln. Die Listen werden kontinuierlich aktualisiert und ausgebaut.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.vita-cola.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe, mit 138 Mitarbeitern inklusive 10 Azubis. Zusätzlich füllen zwei Hassia-Töchter in Lichtenau (Sachsen) und Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) VITA COLA ab. Unter der Dachmarke VITA COLA sind vier Colasorten, ein Cola-Orangen-Mix und fünf Limonaden erhältlich.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Lichtenauer Mineralquellen GmbH

PresseKontakt / Agentur:

WEISSBACH PR

Das Kommunikationsbüro

Christine Weissbach

Schwanenweg 72, 04420 Markranstädt

Telefon: 034205-832170

E-Mail: cw(at)weissbach-pr.de



Datum: 29.09.2016 - 09:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1406150

Anzahl Zeichen: 1934

Kontakt-Informationen:

Firma: Lichtenauer Mineralquellen GmbH

Ansprechpartner: Christine Weissbach

Stadt: Lichtenau

Telefon: 034205-832170



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 29.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung