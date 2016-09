Denken Sie beim Karriereforum Salzburg 2016 auch an Ihr Online Profil!

Bewerbungstipps und Karrieretipps für die Marke ICH im Internet

Karriereforum Salzburg

(firmenpresse) - An Online Marketing führt heute kein Weg mehr vorbei! Gleich in doppelter Hinsicht ist das Thema auch beim Karriereforum in Salzburg präsent: zum einen als Karrierekick für die eigene Online Reputation, zum anderen als wertvolle Zusatzkompetenz für Bewerber.



Gefunden werden und überzeugen: Profile auf Xing, LinkedIn und Google+



Wer das Internet für seine eigenen Zwecke richtig nützt, kann seine Karriere deutlich vorantreiben und sich nicht nur im eigenen Netzwerk einen Namen machen, sondern auch bei potenziellen Arbeitgebern punkten: Die Rede ist von der Online Reputation - ein Thema, dem Jobsuchende vermehrt Aufmerksamkeit schenken sollten. Andrea Starzer und Michael Kohlfürst zeigen Ihnen, wie Sie in Business Netzwerken wie Xing, LinkedIn oder Google+ mit dem eigenen Profil überzeugen. Nicht nur die Möglichkeit, dass ein Personalverantwortlicher Kandidaten für eine freie Stelle im Vorfeld online unter die Lupe nimmt, spricht für die regelmäßige Profil-Pflege. Häufig suchen Firmen bereits aktiv in verschiedenen Karrierenetzwerken nach neuen Mitarbeitern. Wer hier seine Auffindbarkeit erhöht und seine Kompetenzen optimal präsentiert, bekommt hier möglicherweise ohne großen Aufwand das Angebot für seinen Traumjob.

Beim Social Media Quick-Check des Karriereforums Salzburg werden Sie von 9:00 - 16:00 auch als Bewerber unter die Lupe genommen. Karrierecoach Mag. Andrea Starzer MBA & Michael Kohlfürst CMC von PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H helfen Ihnen bei Ihrem optimalen Auftritt im Internet.



Online Marketing Kompetenzen in allen Bereichen gefragt



Website, Social Media und Newsletter: Kaum ein Unternehmen verzichtet noch auf einen Auftritt im Internet. Hieraus ergeben sich nicht nur neue Karrierechancen - auch für Stellen außerhalb der Online Marketing Branche kann mit entsprechenden Kompetenzen gepunktet werden. Viele Unternehmen wollen Social Media oder die eigene Website im eigenen Haus betreuen, anstatt dafür externe Dienstleister zu beauftragen. Michael Kohlfürst, Inhaber der Agentur http://www.promomasters.at/ bestätigt diese Tendenz: "Viele Unternehmen hätten Online Marketing, Social Media und Suchmaschinenoptimierung gerne zumindest teilweise im eigenen Haus. Leider gibt es nach wie vor zu wenig Mitarbeiter, die ausreichend Kenntnisse aus diesem Bereich vorweisen können - egal, ob in der Verwaltung, dem Marketing oder im Personalbereich." Grundvoraussetzung ist natürlich, über Know How zu verschiedenen Internet-Themen zu verfügen. Praktika, Kurse, Workshops und Eigenrecherche sind die besten Wege, um sich Online Marketing Wissen anzueignen.





Zeigen Sie ruhig Profil - auch ONLINE!



Machen Sie es sich bequem in unserem Social Media Bereich und diskutieren Sie mit Profis über Ihre aktuelle Webpräsenz oder den perfekten Internetauftritt. Dabei stehen Themen wie das Monitoring von Informationen im Web, positive Einflussnahme auf die eigene Online-Reputation auf Jobportalen, Xing, LinkedIn & Co sowie Themen rund um Suchen und Finden im Internet auf der Agenda.



Nutzen Sie den Extra-Kick für Ihre Karriere!



Karrierekick I: Überprüfen Sie als Bewerber beim Karriereforum Salzburg am 8.11.2016 gemeinsam mit Karrierecoach Andrea Starzer Ihre Online Reputation und erfahren Sie, wie und wo Sie Ihr Profil noch optimieren können.



Karrierekick II: Überprüfen Sie als Arbeitgeber beim Karriereforum Salzburg am 8.11.2016 gemeinsam mit Online Marketing Experte Michael Kohlfürst Potenziale für Ihr Unternehmen in Suchmaschinen. bzw. der Online Reputation.



Karrierekick III: Online Marketing Seminare in Salzburg besuchen: http://www.promomasters.at/seminar/





http://www.promomasters.at/



PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Anif Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO & SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters®.

