Neueinführung: ESSEN& TRINKEN MIT THERMOMIX am 12. Oktober neu im Handel / Offizieller Partner von Vorwerk Thermomix® (FOTO)

(ots) -

Mit ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® erscheint am 12. Oktober ein

Magazin zu Deutschlands beliebtestem Küchengerät, das in einer

exklusiven Partnerschaft mit Vorwerk Thermomix® umgesetzt wurde. In

diese erste Neueinführung der Verlagsgruppe Deutsche

Medien-Manufaktur (DMM) bringen ESSEN & TRINKEN und Thermomix® ihre

langjährige Expertise ein. So entstand ein hochwertiges Magazin, das

den Qualitätsanspruch beider Marken erfüllt.



Chefredakteur ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® Jan Spielhagen: "Ich

freue mich riesig über diese Partnerschaft. Wir haben das Beste aus

zwei Welten zusammen gebracht - die Technologie des Thermomix® und

die Kochkompetenz der Versuchsküche von ESSEN & TRINKEN -, um eine

neue, hochwertige Küche für den Thermomix® zu entwickeln. Fünf

unserer ESSEN & TRINKEN-Köche haben sich dazu bei Vorwerk auf die

Entwicklung von Thermomix® Rezepten schulen lassen und die

Arbeitsweise der Küchenmaschine kennengelernt. Nur so war es uns

möglich, Rezepte für den Thermomix® zu entwickeln, bei denen das

Niveau und die Qualitätsstandards genauso hoch liegen, wie sie unsere

Leserinnen und Leser bei ESSEN & TRINKEN seit über 40 gewöhnt sind.

Nämlich: exklusiv entwickelte Rezepte für anspruchsvolle Hobbyköche,

dreimal gekocht, dreimal geprüft, versehen mit unserer legendären

Geling-Garantie."



Andreas Friesch, Vorstand Thermomix Deutschland: "Die

Zusammenarbeit mit Deutschlands renommiertestem Food-Magazin ist für

Thermomix® ein weiterer Meilenstein. Wir freuen uns sehr, dass der

Thermomix® die Redaktion und den Verlag gleichermaßen begeistert hat,

denn so wird unseren Kunden noch mehr Inspiration geboten. Wir

vereinen zwei langjährig erfolgreiche Marken, die das gleiche

Qualitätsverständnis teilen und gemeinsam ihre Kunden begeistern und

inspirieren wollen."



Neben saisonalen, klassischen Rezepten und ausgefallenen



Food-Inspirationen bietet jede Ausgabe redaktionelle Beiträge zu Food

und Lifestyle sowie Tipps und News rund um den Thermomix®. Die ESSEN

& TRINKEN Line-Extension ist zum Copypreis von 5,00 Euro sechs Mal

jährlich am Kiosk und als Abonnement erhältlich. Die Druckauflage

beträgt 200.000 Stück, das Heft hat einen Umfang von 104 Seiten.



Geschäftsführer Verlagsgruppe DMM Frank Stahmer: "Wir sind ganz

besonders stolz auf unser neues Magazin, denn ESSEN & TRINKEN MIT

THERMOMIX® ist die erste Neueinführung der neu gegründeten

Verlagsgruppe DMM, der Tochter von Gruner + Jahr und dem

Landwirtschaftsverlag. Zudem zeigen unsere Redaktionen wieder einmal,

welche Innovationskraft in ihnen steckt. Sie haben das Potenzial

erkannt, sich eine neue Kochtechnik zu eigen gemacht, damit tolle

neue Rezepte kreiert und ein ganz wunderbares Magazin erstellt. Alles

mit der gewohnten ESSEN & TRINKEN-Qualität. Und gerade beim

Thermomix® und seiner Fan-Gemeinde kommt es auf drei Dinge an:

Qualität, Qualität, Qualität. ESSEN & TRINKEN MIT THERMOMIX® ist der

erste Rollout unserer offiziellen Partnerschaft mit Vorwerk. Weitere

digitale Produkte, auch mit unseren anderen Marken der Deutschen

Medien-Manufaktur, sind bereits in der Pipeline."







Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff

Leiterin Markenkommunikation

Gruner + Jahr GmbH & Co KG

Telefon: 040 / 37 03 - 2468

E-Mail: gruengreiff.sabine(at)guj.de



Original-Content von: Gruner+Jahr, ESSEN&TRINKEN, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, ESSEN&TRINKEN eut-tmm-titel.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 09:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1406156

Anzahl Zeichen: 3766

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, ESSEN&TRINKEN eut-tmm-titel.jpg

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 24 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung