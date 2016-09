Zwei Daten-Profis vertraten die Sponsoren an der Seite des Telematik Awards 2016

Der Telematik Award 2016 wurde für den Bereich der Fahrzeug-Telematik vergeben.

Anton Brucker, Projektleiter Content & Telematik bei der Map and Route GmbH & Co. KG

Anton Brucker, Projektleiter Content & Telematik bei der Map and Route GmbH & Co. KG (li.i.B.) und Bas Jansen Venneboer, Business Development Director bei LocalEyes BV, ließen es sich nicht nehmen, die gestrige Verleihung des Telematik Awards 2016 persönlich zu verfolgen. Ein herzliches Dankeschön richteten daher der Veranstalter und seine Partner an beide Unternehmen für ihr großartiges Engagement.





Anton Brucker: "Ein mächtiger Industriezweig entsteht aus der Verarbeitung und Nutzbarmachung von Datenbergen, die nicht abgetragen, sondern laufend neu aufgeschüttet werden. Dieser neue Rohstoff des 21. Jahrhunderts bietet nicht nur den alteingesessenen Unternehmen neue Umsatzpotentiale und Entwicklungsprozesse, sondern lässt auch gänzlich neue Business Cases und sogar Branchen entstehen."



Bas Jansen Venneboer und Anton Brucker lobten im Gespräch mit Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de, die diesjährige Verleihung des Telematik Awards. Bereits im letzten Jahr - zur Verleihung des Telematik Awards 2015 auf der IFA in Berlin - traten sowohl die Map and Route GmbH & Co. KG als auch Local Eyes BV als Sponsor auf und unterstützen diese prestigeträchtige Veranstaltung.





Die feierliche Verleihung des Telematik Awards 2016



Veranstalter: Telematik-Markt.de

Schirmherrschaft: Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Partner: VDA Verband der Automobilindustrie

Sponsoren: Map and Route GmbH & Co. KG

Local Eyes B.V.

http://www.telematik-markt.de



Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche



MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".

Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden Telematik-Anbieter.

Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den Telematik Award aus.



