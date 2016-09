Risikomanagement Update

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem

Risikomanagement Update

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Risikomanagement, Internes Kontrollsystem und Interne Revision.





/> Gesetzliche Vorgaben und Sorgfaltspflichten aus KonTraG, BilMoG, HGrG und MaRisk sicher erfüllen

/> Haftungsrisiken für Geschäftsführer, Beauftragte und Garanten ausschließen

/> Unternehmens- und Risikostrategie: transparent und verständlich

/> Risiko-Reporting effizient und empfängerorientiert gestalten

/> Schutz vor Betrug und Korruption





Unsere aktuellen Termine zum Seminar:



20.10.2016 München

24.11.2016 Köln

01.12.2016 Hamburg

16.02.2017 Hamburg



Ihr Nutzen:



/> Lagebericht: Mindest-Anforderungen an das Risikomanagement



/> Risikostrategie - Risikoinventur und Risiko-Workshop - Risikohandbuch



/> Risikotragfähigkeit und Limitsystem - Aufbau des Risikoreports



/> Liquiditätsrisikostrategie und Liquiditätsplanung - Stresstests - Reporting



/> Schutz vor Betrug und Korruption: Internes Kontrollsystem und Interne Revision





Ihr Vorsprung



Jeder Teilnehmer erhält:



+ Risikohandbuch gemäß Wirtschafts-Prüferstandard (Umfang ca. 30 Seiten)

+ Komplett-Dokumentation für ein Internes Kontroll- und Steuerungssystem (Umfang ca. 50 Seiten)

+ Checklisten für den sicheren Aufbau des Risikomanagementsystems

+ 16 Punkte-Check zur Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Checklisten für das Risikoreporting und das Limitsystem

+ Checklisten gegen Betrug, Korruption und Geldwäsche

+ Teilnahmezertifikat als Fortbildungs- und Zertifizierungsnachweis gemäß BilMoG



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.

Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.





Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.



Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.



Büro München

Tel. +49 89 452 429 70 - 100

E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de



Wir beraten Sie gerne!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sp-unternehmerforum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis



Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:



Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen



Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:



Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.





Dies ist eine Pressemitteilung von

S&P Unternehmerforum GmbH

Leseranfragen:

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.09.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1406257

Anzahl Zeichen: 2581

Kontakt-Informationen:

Firma: S&P Unternehmerforum GmbH

Ansprechpartner: Achim Schulz

Stadt: München

Telefon: 089 4524 2970 100



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.