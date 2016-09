Kanada startet Kampagne zum Jubiläumsjahr

Starke Medienpartner und Influencer garantieren Online- und Print-Präsenz

Ben im Riding Mountain Mountain National Park - Manitoba

(firmenpresse) - Mettmann, 29.09.2016 - Im kommenden Oktober startet Kanadas neue Kampagne zum Jubiläumsjahr: Anlässlich des 150jährigen Bestehens des zweitgrößten Landes in 2017 soll die bis März nächsten Jahres laufende Kampagne neben urbanen und kulinarischen Abenteuern vor allem Kanadas einzigartige Natur aus ungewöhnlichen Perspektiven zeigen. Kanada setzt dabei wieder auf erfahrene Medien-Partner.



Starke Partner: Für die geplante Kampagne stehen Destination Canada MAIRDUMONT, MERIAN und reisenEXKLUSIV sowie vier namhafte deutsche Reiseveranstalter zur Seite. Während sich Mairdumont mit MARCO POLO, dem deutschen Platzhirschen im Bereich Reiseführer, hautsächlich um die Online-Vermarktung kümmert, übernimmt Merian den Print-Bereich sowie eine Videoproduktion. Das Premium-Magazin reisenEXCLUSIV wird sowohl den Print- als auch den Online-Bereich abdecken.



Influencer und Blogger Offensive: Kanada setzt weiterhin auf die Strategie, Influencer und Blogger in die Kampagnen einzubinden. Vor allem Instagram-Schwergewichte wie die German Roamers spielen dabei eine wichtige Rolle. Ebenso Benjamin Jaworskyj, der nicht nur auf seinem YouTube-Kanal, sondern auch mit perfekten Auftritten in anderen Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram begeistert.



Regionen- und Themenschwerpunkte: Alle 13 Provinzen Kanadas werden eingebunden sein. Einen Großteil der Inhalte steuern allerdings die Partner-Provinzen British Columbia, Ontario und Manitoba bei. Neben den Provinzen, verschiedenen Aktivitäten sowie kulturellen und kulinarischen Tipps wird Kanadas 150. Geburtstag 2017 und alle damit verbundenen Events im Fokus der Kampagne stehen.



Dauer der Kampagne: Bereits im Oktober 2016 wird die Kampagne beginnen und bis in den März 2017 reichen. Klingt nach Countdown zum Geburtstag? Diese Assoziation ist durchaus gewollt.

Stimmen: Alle drei Partner-Provinzen verkünden mit Stolz, ein Teil der Kampagne zu sein. Colin Ferguson, Präsident und CEO von Travel Manitoba, sieht den entscheidenden Faktor im Ausbau der Marktstellung: "Wir freuen uns, auf den Erfolg der letzten Jahre aufzubauen und Manitoba als Schlüssel zum internationalen Markt in den Mittelpunkt stellen zu können". Marsha Walden, CEO, Destination BC erwartet einen Anstieg der Besucherzahlen: "Wir erhoffen uns nicht nur Aufmerksamkeit, sondern vor allem einen Anstieg der Besucherzahlen. Die Mischung aus traditioneller Medienkampagne und digitalen Influencern wird von uns voll unterstützt." Auch Trisha Grant Vice President, Industry Relations & International Marketing OTMPC, sieht die digitale Komponente als großen Vorteil: "Die Influencer-Kampagne passt hervorragend in unsere Strategie, denn durch die Partnerschaft mit Destination Canada erreichen wir in unserem wichtigsten Markt auch eine junge Zielgruppe. Die atemberaubende Natur, die Outdoor-Möglichkeiten nahe der pulsierenden Städte und die kulturellen Schätze Ontarios sind vielfältig und passen perfekt für Reisende aus Deutschland."





Als Einstimmung auf die Kampagne gibt es auf Destination Canada bereits jetzt besondere kanadische Momente durch die Augen von Instagrammern zu sehen.



Über Destination Canada

Destination Canada ist das offizielle kanadische Marketing-Unternehmen für den Tourismus. Wir möchten die Welt dazu inspirieren, Kanada zu entdecken. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Tourismusbranche und den Regierungen der Territorien und Provinzen von Kanada bewerben und vermarkten wir Kanada in elf Ländern weltweit, führen Marktforschungen durch und fördern die Entwicklung der Branche und ihrer Produkte.

Regelmäßige Neuigkeiten zu unseren Initiativen erhalten Sie mit einem Abonnement unserer News, erhältlich als RSS-Feed oder E-Mail. Besuchen Sie uns auf Facebook, verfolgen Sie das Neueste von uns auf Twitter oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Weitere Informationen warten auf Sie unter www.canada.travel/corporate



Pressekontakt:

Destination Canada

proudly [re]presented by

TravelMarketing Romberg TMR GmbH

BARBARA ACKERMANN

DIRECTOR PR & MEDIA

Schwarzbachstrasse 32, D-40822 Mettmann near Düsseldorf, Germany

Phone: +49 (0) 2104 - 9524112, Fax: +49 (0) 2104 - 91 26 73

b.ackermann(at)travelmarketing.de, www.kanada-presse.de, www.keepexploring.de

Find us on Facebook: www.facebook.com/entdeckekanada

Follow us on Twitter: www.twitter.com/entdeckekanada

Canada Videos on YouTube: www.youtube.com/entdeckeKanada

Canada Photos on Flickr: www.flickr.com/photos/entdeckeKanada

Canada on Pinterest: www.pinterest.com/ExploreCanada

Explore Canada on Instagram: www.instagram.com/explorecanada

Unseren deutschen Media-Newsletter können Sie hier abonnieren









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kanada-presse.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Destination Canada

Destination Canada ist das offizielle kanadische Marketingunternehmen für Tourismus. Wir möchten die Welt dazu inspirieren, Kanada zu entdecken. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Tourismusbranche und den Regierungen der Territorien und Provinzen von Kanada bewerben und vermarkten wir Kanada in elf Ländern weltweit, führen Marktforschungen durch und fördern die Entwicklung der Branche und ihrer Produkte. Regelmäßige Neuigkeiten zu unseren Initiativen erhalten Sie mit einem Abo der Destination Canada News (Englisch), erhältlich als RSS-Feed oder E-Mail. Sie können uns auf Facebook besuchen, auf Twitter verfolgen oder unseren YouTube-Kanal abonnieren. Weitere Informationen finden Sie auf http://en.destinationcanada.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

Destination Canada proudly [re]presented by TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Leseranfragen:

Schwarzbachstr. 32, 40822 Mettmann

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 29.09.2016 - 11:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1406258

Anzahl Zeichen: 4937

Kontakt-Informationen:

Firma: Destination Canada proudly [re]presented by TravelMarketing Romberg TMR GmbH

Ansprechpartner: Barbara Ackermann

Stadt: Mettmann

Telefon: +49 2104 9524112



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.