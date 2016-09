Problemlose Wartung und einfacher Austausch von unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV)

Sicherheit im Rechenzentrum: Mit dem Expert Bypass Switch 8701 ergänzt GUDE seine Produktlinie für Stromverteiler-Systeme um einen mechanischen Umgehungsschalter

Expert Bypass Switch 8701 - Der mechanische Umgehungsschalter

Mit der Expert Bypass Switch 8701-Serie stellt der Kölner IT-Hersteller eine Stromverteiler-Komponente vor, mit der RZ-Verantwortliche problemlos USV-Systeme warten können ohne die angeschlossenen Verbraucher vom Netz nehmen zu müssen. Das Gerät, das eine Höheneinheit im Rack belegt, bietet die Möglichkeit bis zu sechs Verbraucher mit IEC C13-Anschluss (10 A) und einen Verbraucher mit IEC C19-Anschluss (16 A) zu versorgen.

Dank des manuellen Wahlschalters auf der Fronseite kann der Anwender die am Umgehungsschalter angeschlossene USV zu Wartungszwecken von der Speisung trennen. Ein gut lesbarer LED-Indikator gibt dabei mit aufleuchtendem ‚USV‘ oder ‚Netz‘ Auskunft über den Schaltstatus des Expert Bypass Switch 8701. Das Gerät ist in Varianten für 10 A oder 16 A Stromstärke verfügbar. Die 10 A-Variante ist mit einer Sicherung ausgestattet, die den IEC C19-Lastausgang absichert.

Auf einen Blick

•Unterbrechungsfreier Austausch bzw. Wartung von USV-Systemen ohne Abschaltung der Verbraucher durch Wahlschalter am Gerät

•Für zwei Stromstärken erhältlich: 10 A (8701-1) oder 16 A Stromstärke (8701-2)

•Expert Bypass Switch 8701-1 verfügt über eine 10 A-Sicherung zur Absicherung des IEC C19-Lastausgangs

• Schalterstellung „Netz“: Verbraucher werden direkt von der Netzeingangsspannung versorgt

• Schalterstellung „USV“: Verbraucher werden vom USV-System versorgt

• Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige des Schaltzustands

• Geringer Eigenverbrauch

• Entwickelt und produziert in Deutschland



Einsatzgebiete: Kleinbüros (SOHO), Unternehmensnetzwerke, Rechenzentren, Industrieumgebungen

Montage: Server-/Schaltschrank (19-Zoll, 1 HE)

Verfügbarkeit: Die Geräte können ab sofort über den Hersteller bezogen werden



Varianten des Expert Bypass Switch

Anschlüsse 8701-1 8701-2



1 Eingang („von Netz“) IEC C14 (10 A) IEC C20 (16 A)

1 Ausgang („zur USV“) IEC C13 (10 A) IEC C19 (16 A)

1 Eingang („von USV“) IEC C14 (10 A) IEC C20 (16 A)

6 Lastausgänge („zur Last“)IEC C13 (10 A) IEC C13 (10 A)

1 Lastausgang („zur Last“)IEC C19 (16 A) IEC C19 (16 A)







