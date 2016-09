Menschenrechte im Schulsystem stärken - Diskriminierung abbauen / Menschenrechtsinstitut veröffentlicht Studie zum Recht auf Bildung

(ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat

untersucht, wie das Menschenrecht auf Bildung im deutschen

Schulsystem umgesetzt wird. Dafür wurden Studien zum Zugang zu

Bildung menschenrechtlich eingeordnet und die Schulgesetze aller

Bundesländer sowie die Bildungspläne von Bayern, Berlin/Brandenburg,

Bremen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen im Hinblick auf

Diskriminierungsfreiheit analysiert.



Die Ergebnisse der Studie mit Empfehlungen an verschiedene Akteure

in Bund und Ländern liegen jetzt vor und werden am 29. September im

Rahmen einer gemeinsamen Tagung des Deutschen Instituts für

Menschenrechte und des Wissenschaftszentrums Berlin für

Sozialforschung (WZB) in Berlin vorgestellt.



"In Deutschland wird zwar viel über Chancengleichheit in der

Bildung diskutiert. Doch fehlt es an einer menschenrechtlichen

Perspektive", schreiben die Autorinnen Mareike Niendorf und Sandra

Reitz vom Deutschen Institut für Menschenrechte. "Wenn das deutsche

Schulsystem inklusiv und diskriminierungsfrei werden soll, so, wie es

Grundgesetz und Menschenrechte verlangen, muss sich Vieles im

Schulwesen ändern. Dies betrifft rechtliche Regelungen genauso wie

Bildungspläne, Unterrichtsmaterialien und das Schulgeschehen im

Alltag."



Das deutsche Schulsystem diskriminiere auf verschiedenste Weise,

so die Autorinnen. "Problematisch ist etwa, wenn Kindern mit

Behinderungen oder geflüchteten Kindern kein umfassender

Rechtsanspruch auf den Besuch einer Regelschule eingeräumt wird",

erläutert Sandra Reitz, Leiterin der Abteilung Menschenrechtsbildung

am Institut.



Aber auch jenseits solcher schwierigen Zugänge zu Schule treten

Diskriminierungen im Schulsystem auf. So hänge beispielsweise der

Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen nach wie vor eng mit deren

soziökonomischer Herkunft zusammen. "Der Aufbau eines transparenten



und menschenrechtsbasierten Monitorings für das deutsche Schulsystem

ist dringend notwendig. Die Menschenrechte verpflichten Deutschland,

Diskriminierungen abzubauen. Alle an Bildung beteiligten Akteure

sollten hierbei einbezogen werden", so Mareike Niendorf,

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut.



Um Kinder und Jugendliche für Diskriminierung zu sensibilisieren,

empfiehlt das Deutsche Institut für Menschenrechte,

Unterrichtsmaterialien daraufhin zu überprüfen, ob sie stereotype

oder gar abwertende Bilder und Bezeichnungen hinsichtlich Geschlecht,

Herkunft, Alter, Behinderung, sexuelle Identität und Orientierung,

Hautfarbe sowie Religion und Weltanschauung vermitteln. So werde etwa

Migration überwiegend als Problemfall behandelt oder in

Biologiebüchern nicht über Trans- und Intersexualität gesprochen.



Zudem müssten Diskriminierung und Menschenrechte in Schulgesetzen,

Bildungsplänen und im alltäglichen Schulgeschehen häufiger

thematisiert werden. Es reiche nicht aus, bestimmte Begriffe zu

vermeiden, zusätzlich müssten auch die Geschichte der Begriffe und

vorhandene Diskriminierungsfaktoren und -risiken behandelt werden.

Nur so könnten Vorurteile reflektiert und überwunden werden.



"Diskriminierungen in der Bildung manifestieren sich

unterschiedlich. Durch umfassenden Diskriminierungsschutz wird das

Recht aller Kinder auf Bildung verwirklicht. So trägt die Schule dazu

bei, ein von Respekt getragenes Miteinander in einer vielfältigen

Gesellschaft zu sichern", machen die Autorinnen klar.



WEITERE INFORMATIONEN



Mareike Niendorf / Sandra Reitz (2016): Das Menschenrecht auf

Bildung im deutschen Schulsystem. Was zum Abbau von Diskriminierung

notwendig ist. Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte

http://ots.de/Jw5oG



Tagung "Diskriminierung im Bildungsbereich abbauen", 29.09.2016,

WZB, Berlin http://ots.de/mtA2K







Pressekontakt:

Bettina Hildebrand, Pressesprecherin

Telefon 030-25935914 * Mobil 0160-96650083

E-Mail hildebrand(at)institut-fuer-menschenrechte.de



Original-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Institut für Menschenrechte

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.09.2016 - 11:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1406293

Anzahl Zeichen: 4494

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Institut für Menschenrechte

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung